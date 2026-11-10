Hasskommentare bringen Dennis Schick & Tanja näher zusammen

Dennis Schick (38) und Tanja Le Sarge sind erst seit wenigen Monaten ein Paar, doch ihre Liebe wird im Netz immer wieder mit negativen Kommentaren bedacht. Verunsichern lassen sich der Realitystar und das Tattoomodel davon offenbar nicht. Im Interview mit Promiflash stellt Dennis nun klar, dass die Kritik keinerlei Zweifel an ihren Gefühlen weckt. Ganz im Gegenteil: Die Anfeindungen würden ihn und seine Freundin sogar noch enger zusammenschweißen. "Wir halten sowieso sehr zusammen. Natürlich ist es nicht immer schön, wenn von außen so viel geredet wird. Aber wir lassen uns davon nicht auseinanderbringen. Im Gegenteil, wir stehen hintereinander und können mittlerweile über manche Kommentare sogar gemeinsam lachen", erklärt Dennis. Damit macht er deutlich, dass das Paar geschlossen auftritt und Außenstehenden keinen Einfluss auf seine Beziehung geben will. Statt sich von den Meinungen Außenstehender verunsichern zu lassen, halten Dennis und Tanja also fest zusammen. Dass sie inzwischen sogar zusammen über einige der Bemerkungen lachen können, zeigt laut seiner Schilderung, wie sehr sie die Erfahrungen als Paar verbinden.

Für Dennis steht fest: Niemand wisse besser als er und Tanja selbst, was sie füreinander empfinden. Wenn andere Menschen kein Verständnis für ihre Liebe hätten oder daran zweifelten, sei das für das Paar kein Grund, die eigene Beziehung infrage zu stellen. Die Anfeindungen vergleicht der ehemalige "Traumfrau gesucht"-Kandidat gegenüber Promiflash mit den Reaktionen, denen ein Fußballer bei einem Auswärtsspiel begegnet. "Die negativen Stimmen spornen uns nur noch mehr an und fachen die Flamme unserer Liebe und Leidenschaft weiter an", betont er. Haben die Hasskommentare denn schon einmal für Zweifel gesorgt? Darauf hat Dennis eine eindeutige Antwort parat: "Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Warum sollten wir wegen irgendwelcher Kommentare an unserer Beziehung zweifeln?" Für ihn und seine Partnerin steht damit außer Frage, dass fremde Urteile nichts an ihren Gefühlen ändern. Vielmehr scheint der Gegenwind ihren Zusammenhalt zusätzlich zu stärken und beide darin zu bestärken, weiter gemeinsam zu ihrer Beziehung zu stehen.

Dennis machte die Beziehung mit Tanja nur kurze Zeit nach der Trennung von seiner Ex-Frau Liliana öffentlich. Seine neue Partnerin stellte der Realitystar damals auf Instagram vor und widmete ihr dort romantische Worte. Bekannt wurde der Realitystar durch die RTL-II-Dokusoap "Traumfrau gesucht", in der er vor laufenden Kameras nach der großen Liebe suchte. Tanja trat jedoch nicht erst unmittelbar vor dem Beginn ihrer Partnerschaft in sein Leben. Tatsächlich hatten sich der Reality-TV-Darsteller und die Tätowierte bereits Jahre zuvor kennengelernt. Erst nach seiner Trennung von Liliana wurde aus der Bekanntschaft dann eine Beziehung. Inzwischen zeigen sie sich als Paar und müssen dabei auch mit ablehnenden Reaktionen aus dem Netz umgehen. Nach Dennis' aktuellen Aussagen lassen sie sich davon jedoch nicht gegeneinander aufbringen.

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