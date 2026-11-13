Schlaganfall: Gunnar Freimuth wollte nicht ins Krankenhaus

Gunnar Freimuth hat einen schweren gesundheitlichen Schock erlebt: Der 34-jährige Realitystar erlitt einen Schlaganfall, als er allein zu Hause war. Wie der ehemalige Love is Blind-Kandidat gegenüber RTL berichtet, saß er gerade an seinem Laptop und arbeitete, als ihm plötzlich schwindelig wurde. Wenig später bemerkte er, dass er seine rechte Hand nicht mehr richtig kontrollieren konnte und auch das Sprechen zunehmend schwerfiel. Dennoch wartete Gunnar rund drei Stunden, bevor er eine Freundin kontaktierte und schließlich mit einem Uber ins Krankenhaus fuhr. Dort hätte er die dringend benötigte Untersuchung allerdings beinahe sausen lassen. "Ich stand vor dem Krankenhaus und war kurz davor, wieder umzukehren, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Ich dachte okay, dann geht's dir wieder gut. Ist ja eigentlich nichts. Jetzt wieder fünf Stunden in der Notaufnahme rumhocken, fahre ich lieber heim und guck mal morgen. Bin zum Glück reingegangen. Aber ich war wirklich kurz vorm Umkehren", erinnert er sich.

Im Krankenhaus bestätigte sich schließlich der ernste Verdacht: Gunnar hatte tatsächlich einen Schlaganfall erlitten. Den Ärzten gelang es mithilfe einer Infusion, das verstopfte Blutgefäß wieder zu öffnen. Anschließend musste der Realitystar eine Woche lang stationär behandelt werden. Wie sich die ersten Symptome bemerkbar machten, ist ihm noch genau in Erinnerung geblieben. "Ich hab dann beim Tippen gemerkt, dass die rechte Hand nicht so will, wie ich will", erzählt er. Als er später mit einer Freundin telefonierte, habe er sich beim Sprechen jeden einzelnen Buchstaben regelrecht abringen müssen. Trotzdem rechnete Gunnar aufgrund seines jungen Alters und seines sportlichen Lebensstils nicht mit einem Schlaganfall. Sein behandelnder Arzt Dr. Christoph Kleinschnitz betont hingegen, wie entscheidend eine schnelle medizinische Versorgung in solchen Fällen ist: "Bei der Schlaganfallbehandlung gibt es nichts Wichtigeres als Schnelligkeit und Zeit." Dabei gelte das Prinzip "Time is Brain", denn mit jeder Verzögerung könnten weitere Nervenzellen absterben.

Mittlerweile hat sich Gunnar von seinem Schlaganfall weitgehend erholt. "Mir geht es heute fast wie vor dem Schlaganfall. Ich merke kaum noch was", berichtet der Realitystar gegenüber RTL. Einige leichte Einschränkungen sind dem 34-Jährigen allerdings geblieben: Seine rechte Hand bereitet ihm gelegentlich noch Schwierigkeiten, außerdem hängt sein Mund etwas und er spricht undeutlicher als zuvor. Weshalb Gunnar in seinem jungen Alter einen Schlaganfall erlitt, konnten die Ärzte bislang nicht klären. Um das Risiko eines erneuten Vorfalls zu verringern, nimmt er inzwischen Blutverdünner ein und soll regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen gehen. Die Erfahrung hat seinen Blick auf die eigene Gesundheit nachhaltig verändert. Inzwischen weiß der ehemalige "Love is Blind"-Kandidat, dass auch junge, sportliche Menschen einen Schlaganfall erleiden können und selbst das Ausbleiben von Schmerzen kein Zeichen dafür ist, dass keine ernsthafte Gefahr besteht.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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Instagram / gunnarcreates Josy und Gunnar, Eheleute

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