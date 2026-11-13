Teri Hatcher feiert Tochter Emersons 29. Geburtstag

Emerson Tenney (29) feiert ihren 29. Geburtstag – allerdings ohne ihre Mama. Teri Hatcher (61) befindet sich nämlich auf einem anderen Kontinent als ihre Tochter. Die Schauspielerin lebt und arbeitet aktuell in London, weswegen sie ihrer Tochter über Facetime gratuliert. Zu diesem Anlass teilte Teri seltene gemeinsame Fotos auf Instagram und gewährte damit einen Einblick in ihr Privatleben. In ihrer emotionalen Botschaft erinnerte sie sich auch an Emersons Geburt vor 29 Jahren: "Ganz klar der schönste Tag meines Lebens", schwärmte sie und richtete einige Worte direkt an ihre Tochter: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin jeden Tag dankbar für dich. Ich hoffe, dass dieses Jahr alle guten Dinge in Fülle bringt."

Die Aufnahmen sorgten bei ihren Fans prompt für Aufsehen, vor allem wegen der verblüffenden Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. In den Kommentaren bezeichneten Follower Emerson als Teris "Mini-Me". Andere gingen sogar noch weiter und nannten das Mutter-Tochter-Duo kurzerhand "Zwillinge". Teri steht aktuell als Miranda Priestly in der West-End-Produktion von "The Devil Wears Prada" auf der Bühne. Dafür ist sie vorübergehend von Los Angeles in die britische Hauptstadt gezogen. Ausgerechnet Emerson hatte sie zu dem Engagement ermutigt. Lange müssen die beiden nicht mehr auf ein Wiedersehen warten: Emerson hat bereits eine Reise nach London gebucht, um mit Teri Weihnachten zu feiern.

Emerson kam am 10. November 1997 zur Welt und ist das gemeinsame Kind von Teri und ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Jon Tenney. Von 2016 bis 2020 studierte sie an der Brown University. Ihren Abschluss würdigte die stolze Mutter damals ebenfalls in den sozialen Medien. Wie eng die Bindung zwischen den beiden ist, zeigt sich auch bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten. So besuchen sie öfter zusammen Fashion Shows, wie zum Beispiel die Marc-Cain-Show bei der Berlin Fashion Week im Jahr 2024. Auch den Podcast "Desperately Devoted" moderiert das Duo zusammen an der Seite von Teris Kollegin aus dem Film-Business.

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Getty Images Emerson Tenney und Teri Hatcher beim Jingle Ball 2025 von iHeartRadio im Intuit Dome in Los Angeles

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Getty Images Emerson Tenney und Teri Hatcher auf der Marc Cain Fashionshow in Berlin, Februar 2024

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