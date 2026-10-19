Diese Schlaganfall-Symptome hatte "Love Is Blind"-Gunnar

Gunnar Freimuth hat einen Schlaganfall erlitten – doch wie ernst die Situation war, wurde dem Love Is Blind: Germany-Kandidaten erst später bewusst. In einer Fragerunde auf Instagram erzählt er jetzt, wie sich die ersten Symptome bemerkbar machten und warum er erst Stunden später ins Krankenhaus ging. "Erst hatte ich sehr starken Schwindel. Der kam plötzlich und war so heftig, dass ich mich für 30 Minuten in der Küche auf den Boden gelegt habe", erinnert sich Gunnar. Nach etwa zwei Stunden ging es ihm wieder besser und er setzte sich an seinen Computer. Beim Tippen fiel ihm allerdings auf, dass mit seiner rechten Hand etwas nicht stimmte. "Beim Tippen habe ich dann gemerkt, dass meine rechte Hand nicht ganz das macht, was sie machen sollte", berichtet er. Doch dabei blieb es nicht. Als ihn einige Zeit später eine Freundin anrief, bemerkte er ein weiteres Problem: "Nach etwa zweieinhalb bis drei Stunden hat mich eine Freundin angerufen. Da habe ich erst bemerkt, dass ich nicht richtig sprechen kann." Trotzdem vergingen insgesamt viereinhalb Stunden, bis Gunnar schließlich in der Notaufnahme ankam.

Im Nachhinein kann Gunnar selbst kaum glauben, wie leichtsinnig er mit den Warnzeichen umgegangen ist. "Ich hätte direkt den Notruf wählen müssen. Ich hatte einfach Glück, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist", erklärt er. Statt sofort Hilfe zu holen, ließ er sich zunächst noch Zeit. "Ich habe noch in Ruhe aufgegessen, meine Sachen gepackt und dann ein Uber gerufen", erzählt Gunnar. Selbst vor dem Krankenhaus war ihm offenbar noch nicht klar, wie ernst seine Lage war. "Ich bin vor der Notaufnahme fast wieder umgedreht, weil ich keine Lust hatte, ewig zu warten", gibt er zu. Dabei musste er dort nicht einmal eine Sekunde warten. Heute bereut er sein Verhalten. "Das war im Nachhinein alles superleichtsinnig", stellt er fest. Deshalb hat er auch einen dringenden Appell an seine Follower: "Wenn ihr ähnliche Symptome habt, reagiert bitte sofort und lasst euch nicht so viel Zeit."

Für Gunnar kam der Schlaganfall völlig unerwartet. Nur sechs Tage zuvor war der sportliche Realitystar noch einen Marathon gelaufen. Eine genaue Ursache konnten die Ärzte offenbar bislang nicht ermitteln – nach aktuellem Stand soll er schlicht Pech gehabt haben. Künftig muss er jeden Morgen einen Blutverdünner einnehmen. Ansonsten lautet die Empfehlung seiner Ärzte, weiterhin gesund zu leben und auch auf Sport muss er nicht verzichten. Privat hat Gunnar in dieser Zeit viel Rückhalt an seiner Seite: Seine Frau Josy, die er bei "Love Is Blind: Germany" kennengelernt hatte, hält zu ihm. Die beiden hatten sich in der Kuppelshow das Jawort gegeben und sind nach wie vor glücklich verheiratet. Auf Instagram bedankte sich Gunnar auch für ihre Unterstützung in dieser nervenaufreibenden Zeit.

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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Instagram / gunnarcreates Josy und Gunnar, Eheleute

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

Gunnar wartete trotz Schwindel, Problemen mit der Hand und der Sprache mehrere Stunden: Wie bewertet ihr sein Verhalten im Nachhinein? Viel zu riskant – bei solchen Anzeichen hätte sofort der Notruf gewählt werden müssen. Ich kann verstehen, dass er die Situation zunächst nicht richtig einschätzen konnte. Ergebnis anzeigen