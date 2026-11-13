Teresa erinnert sich an den letzten Abend mit Robert Enke

Teresa Enke erinnert im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" an ihren verstorbenen Ehemann Robert Enke. Besonders der Abend des 9. November 2009 bleibt ihr noch immer in Gedanken. Robert stand damals noch für Hannover 96 im Tor. An diesem speziellen Abend nahm er seine Frau in den Arm und sagte zu ihr: "Ich liebe dich." Daran erinnert sich Teresa noch ganz genau. Für Teresa war diese liebevolle Geste damals ein Zeichen der Hoffnung, denn ihr Mann kämpfte zu dieser Zeit mit psychischen Problemen. "Ich habe gedacht, jetzt geht es bergauf", schilderte sie im Gespräch ihre damaligen Gedanken. Am nächsten Tag kündigte Robert an, trainieren zu gehen, und verließ das Haus. Damals dachte Teresa, sie würde ihren Mann am Abend wiedersehen. Doch Robert sollte nie wieder heimkehren.

Am 10. November 2009 hatte der Torhüter eigentlich trainingsfrei. Nach eigener Aussage wollte er trotzdem auf den Platz. Als er am frühen Abend noch immer nicht zurück war, wurde Teresa unruhig. "Eigentlich müsste er langsam kommen", dachte sie damals, wie sie im Podcast erzählte. Ein Anruf beim Torwarttrainer brachte die erschreckende Nachricht: Robert war dort gar nicht erschienen. Er riet ihr, im Haus nach einer Nachricht zu suchen – die fand sie schließlich auch: Im Schlafzimmer lag ein Zettel. Die Stunden danach sind in Teresas Erinnerung nur sehr verschwommen. Letztendlich drangen die Fakten jedoch zu ihr durch: Robert hatte sich an diesem Abend das Leben genommen. Kurz davor soll er am Grab seiner Tochter gewesen sein. Dort soll er auf einem Herz die Nachricht "Lara, Papa kommt!" hinterlassen haben. Teresas Mutter meldete sich später öffentlich und behauptete, sie sei diejenige gewesen, die diese Nachricht geschrieben habe. Doch Teresa ist sich sicher: "Meine Mutter hat zwar gesagt, sie sei das gewesen, aber das stimmt nicht. Ich kenne seine Schrift."

Die kleine Lara war im Alter von zwei Jahren an den Folgen eines Herzfehlers verstorben. Wie Teresa im Podcast schilderte, konnten sie und ihr Mann mit dem Verlust nicht umgehen und wussten sich auch nicht zu helfen. Heute sieht Teresa darin den Fehler. "Das war unser beider Fehler: Wir haben uns nicht helfen lassen. Robby hat das nicht so verarbeitet, wie er es hätte verarbeiten sollen", gab sie im Podcast offen zu. Nur der Fußball sei für ihn ein "Ventil" gewesen, um seinen Schmerz herauslassen zu können. Dennoch habe es nicht ausgereicht, um ihm Heilung zu geben.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Teresa Enke im Dezember 2019

Getty Images Robert Enke, ehemaliger Nationaltorwart