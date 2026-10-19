"Love Is Blind"-Gunnar Freimuth hatte einen Schlaganfall

Große Sorge um Love Is Blind: Germany-Bekanntheit Gunnar Freimuth: Der Reality-TV-Teilnehmer hat einen Schlaganfall erlitten. Nur sechs Tage zuvor war er noch einen Marathon gelaufen. In einer Instagram-Fragerunde beantwortet Gunnar nun offen Fragen über seine Erkrankung, die Zeit im Krankenhaus und seinen aktuellen Gesundheitszustand. Besonders erschreckend: Bislang ist offenbar unklar, wie es überhaupt zu dem Schlaganfall kommen konnte. "Das kann man wohl nicht sagen", erklärt er auf die Frage nach der Ursache. Dass die Ärzte bislang keinen konkreten Auslöser gefunden haben, sieht er allerdings nicht nur negativ. "Komischerweise ist das etwas Gutes. Das fand ich auch erst schwierig zu begreifen", berichtet er und ergänzt: "Stand jetzt hatte ich einfach nur Pech. Das ist auch für mich irgendwie unbefriedigend." Künftig müsse er jedenfalls sein Leben lang morgens Blutverdünner einnehmen. Ansonsten solle er weiterhin gesund leben und Sport treiben.

Ganz spurlos ist der Schlaganfall verständlicherweise nicht an Gunnar vorbeigegangen. "Sonst muss ich nur noch ein bisschen an meiner Feinmotorik in der rechten Hand und an meiner Lippe arbeiten. Die hängt noch ein bisschen und ich nuschle jetzt noch mehr", erzählt er. Insgesamt habe er sieben Tage auf der sogenannten Stroke Unit, einer Spezialstation für Schlaganfallpatienten, verbracht. Dort wurde ihm offenbar erst nach und nach bewusst, wie viel Glück er eigentlich gehabt hat. "Ich habe erst nach ein paar Tagen realisiert, was alles hätte passieren können", gesteht Gunnar. Besonders die Schicksale seiner Mitpatienten auf der Spezialstation hätten ihm vor Augen geführt, wie ernst seine Erkrankung war. "Allen anderen ging es viel schlechter als mir, und es war alles dabei, bis hin zu Todesfällen", berichtet er.

Er selbst sei der jüngste Patient auf der Station gewesen. Seinen Optimismus hat Gunnar trotzdem nicht verloren. Auf die Frage, ob der Marathon mit dem Schlaganfall zusammenhängen könnte, erklärt er, dass der Lauf bereits sechs Tage zurückgelegen habe. Einen Zusammenhang hält er deshalb für unwahrscheinlich. Seine sportlichen Pläne hat er jedenfalls nicht aufgegeben: "Und vielleicht habe ich ja bereits im Krankenhaus den nächsten Halbmarathon gebucht..." Bekannt wurde Gunnar durch die Netflix-Kuppelshow "Love Is Blind: Germany", in der er seine heutige Ehefrau Josie kennenlernte. Die beiden sind nach wie vor glücklich miteinander verheiratet.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokufilms "Poldi" im RheinEnergieStadion

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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Instagram / gunnarcreates Josy und Gunnar, Eheleute

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