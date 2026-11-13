Sydney Sweeney hatte schon in der sechsten Klasse Doppel-D

Sydney Sweeney (29) hatte bereits während ihrer Schulzeit mit großen Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers zu kämpfen. Schon in der sechsten Klasse trug die Schauspielerin BH-Größe 32DD. Ihre früh entwickelte Oberweite bereitete ihr damals jedoch weniger Freude als vielmehr Kummer. Das verriet sie in einem Interview mit Us Weekly. An Selbstbewusstsein habe es ihr in dieser Zeit völlig gefehlt. Stattdessen habe sie ihren Körper am liebsten vor den Blicken anderer verborgen. Anlass für das offene Gespräch war ihre eigene Dessousmarke Syrn, mit der sie sich derzeit intensiv mit dem Thema Körpergefühl auseinandersetzt. Rückblickend fand die Hollywood-Darstellerin deutliche Worte für die schwierige Zeit: "Ich bin mit Brüsten aufgewachsen. In der sechsten Klasse trug ich bereits 32DD und fühlte mich nie selbstbewusst." Mit dieser persönlichen Schilderung gewährte Sydney einen seltenen Einblick in ihre Jugend und die Unsicherheiten, die sie damals begleiteten.

Wie Sydney im Interview weiter erzählte, besaß sie lange Zeit kaum Kleidung, in der sie sich wirklich wohlfühlte. Deshalb habe sie zunehmend den Wunsch entwickelt, ihre Figur möglichst zu verstecken. Erst ihr Durchbruch als Schauspielerin brachte eine Veränderung mit sich. Durch ihre Rolle als Cassie Howard in der Erfolgsserie Euphoria habe sich ihr Verhältnis zum eigenen Körper grundlegend gewandelt. Am Set sei ihr erstmals bewusst geworden, wie viel Kraft Selbstbewusstsein geben kann. "Ich hatte nie etwas, worin ich mich gut fühlte, und wollte mich einfach nur verstecken. Erst als ich Cassie in 'Euphoria' spielte, begann ich zu erkennen, dass es tatsächlich kraftvoll ist, selbstbewusst zu sein. Unsere Körper sind unglaublich. Wir sollten sie annehmen und uns in unserer Haut richtig wohlfühlen", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Mit ihren offenen Worten möchte Sydney offenbar auch anderen Mut machen, die mit ähnlichen Selbstzweifeln zu kämpfen haben.

Ihre veränderte Einstellung zu ihrem Körper zeigt Sydney inzwischen auch ganz offen. In der Serie "Euphoria" war sie unter anderem in einem pinkfarbenen Badeanzug des Labels Frankie's Bikinis in einem Whirlpool zu sehen. Ein Ausschnitt der Szene aus der zweiten Staffel wurde kürzlich erneut auf X geteilt und erzielte dort mehr als 1,5 Millionen Aufrufe. Das Modell mit dem Namen "Gemma Wrap" kostete ursprünglich 180 US-Dollar. Auch abseits der Serie arbeitete die Schauspielerin bereits mit der Marke zusammen: 2022 und 2023 brachte sie jeweils eigene Kapselkollektionen mit Frankie's Bikinis heraus. Im Januar ging Sydney schließlich noch einen Schritt weiter und gründete mit Syrn ihre eigene Dessousmarke. Damit rückt sie das Thema Körpergefühl erneut in den Mittelpunkt. Zuletzt machte das Label mit seiner Kollektion "Hibernation Nation" auf sich aufmerksam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sydney Sweeney in einer Szene aus der zweiten Staffel von "Euphoria" (2022)

Anzeige Anzeige