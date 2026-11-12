Darum trennte sich Prinz William vor der Verlobung von Kate

Bevor Prinz William (44) seiner heutigen Ehefrau Prinzessin Kate (44) 2010 einen Heiratsantrag machte, hatten die beiden nach mehreren gemeinsamen Jahren eine Beziehungspause eingelegt. Warum sich der heutige Thronfolger anschließend mit dem Antrag Zeit ließ, verriet nun Royalfotograf Arthur Edwards. Im Podcast "Right Royal" des Magazins Hello! berichtete er von einem Gespräch mit William beim offiziellen Verlobungsfototermin. Dabei habe er den Prinzen gefragt, warum er so lange mit dem Heiratsantrag gewartet habe. Dessen Antwort sei eindeutig gewesen: "Weil ich mir sicher sein wollte. Weil ich möchte, dass diese Ehe für immer hält." William habe vor dem Eheversprechen also Gewissheit darüber haben wollen, dass er mit Kate den Rest seines Lebens verbringen möchte. Nach der zwischenzeitlichen Auszeit fanden die beiden schließlich wieder zusammen. Zur Frage, ob Williams Wunsch nach einer lebenslangen Ehe in Erfüllung gehen wird, äußerte sich Arthur im Podcast zuversichtlich: "Ich denke, das wird sie."

William und Kate lernten sich während ihres Studiums an der University of St Andrews in Schottland kennen. Nach mehreren gemeinsamen Jahren als Paar legten sie eine Beziehungspause ein, fanden später aber wieder zusammen. Als William seiner Partnerin schließlich einen Heiratsantrag machte, hatte er ein ganz besonderes Schmuckstück dabei: den Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36). Der mit einem ovalen Saphir und Diamanten besetzte Ring wurde zu einem besonderen Teil ihrer Verlobung. Royalfotograf Arthur Edwards war beim offiziellen Fototermin dabei und erinnert sich noch genau an den Moment. "Ihre Hand zitterte vor Nervosität! Ich sagte: 'Oh, Moment, halten Sie sie ruhig, nur bis ich den Ring scharf aufgenommen habe.' Jedenfalls war es gut", erzählte er im Podcast "Right Royal". Damals habe er William und Kate als überglücklich erlebt. Auch heute hat der Fotograf einen positiven Eindruck von den beiden: "Jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe, sind sie ein gutes Team."

Im April 2011 gaben sich William und Kate in der Londoner Westminster Abbey das Jawort. Mittlerweile hat das Paar drei gemeinsame Kinder: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Eine besonders schwierige Zeit erlebte die Familie 2024, als bei Kate eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Um welche Art von Krebs es sich handelte, machte die Prinzessin nicht öffentlich. Nach einer Chemotherapie gab sie im Januar 2025 bekannt, dass sich ihre Erkrankung in Remission befinde. Vor Kurzem fand William bei Heart Radio bewegende Worte für seine Frau: "Sie ist eine unglaubliche Mutter, eine unglaubliche Ehefrau und unsere Familie käme ohne sie einfach nicht zurecht." Außerdem berichtete der Prinz, wie stolz er darauf sei, dass Kate ihre royalen Aufgaben wieder aufgenommen habe. Dabei erinnerte er auch daran, welche schwierige Zeit hinter seiner Frau liege.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

Anzeige Anzeige