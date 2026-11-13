Jason Sudeikis & Olivia Wilde gewinnen Streit gegen Ex-Nanny

Jason Sudeikis (51) und Olivia Wilde (42) haben einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Im langwierigen Rechtsstreit mit ihrer ehemaligen Nanny Ericka Genaro hat sich das frühere Paar vor einem privaten Schiedsgericht in New York nun durchgesetzt. Wie aus den aktuellen Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurden alle acht Forderungen der früheren Angestellten abgewiesen. Doch damit nicht genug: Der Schiedsspruch spricht Jason und Olivia zusätzlich mehr als 1,27 Millionen US-Dollar (sind 1.137.483 Euro) zu. Die Summe setzt sich laut TMZ aus Schadensersatz sowie Anwalts- und Verfahrenskosten zusammen. Eintreiben wollen der Schauspieler und die Regisseurin das Geld vorerst allerdings nicht, denn Ericka ist insolvent. Mit ihrem aktuellen Antrag zielen die beiden darum nicht auf die Vollstreckung der Summe ab. Stattdessen bitten sie ein New Yorker Gericht darum, die zentralen Teile der Entscheidung offiziell zu bestätigen.

Begonnen hatte der Streit bereits im Februar 2023. Damals reichte Ericka in Kalifornien Klage gegen ihre früheren Arbeitgeber ein und warf ihnen vor, sie angeblich unrechtmäßig gekündigt zu haben. Ihrer Schilderung nach hätten sich ihre Aufgaben in der Kinderbetreuung nach der Trennung des prominenten Paares stark ausgeweitet. Das habe bei ihr laut eigener Aussage großen Stress und Ängste verursacht. Des Weiteren behauptete die Nanny, Jason habe sie vor die Tür gesetzt, nachdem sie um eine dreitägige medizinische Auszeit gebeten hatte. Das Ex-Paar hielt vehement dagegen und berief sich auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die Ericka unterschrieben hatte. Darin war festgelegt, dass Konflikte rund um das Arbeitsverhältnis nicht öffentlich vor einem kalifornischen Gericht ausgetragen werden. Sie sollten verbindlich in einem privaten Schiedsverfahren in New York geklärt werden. Ein Richter in Kalifornien gab den Fall schließlich an das Schiedsgericht ab. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass Ericka die Vereinbarung absichtlich gebrochen habe.

Jason und Olivia waren von 2011 bis 2020 ein Liebespaar und zeitweise sogar verlobt. Aus ihrer Beziehung stammen zwei gemeinsame Kinder. Für deren Betreuung hatten die beiden damals Ericka als Nanny eingestellt. Nach ihrer Trennung mussten der Comedian und die TV-Bekanntheit den Alltag mit ihrem Nachwuchs neu organisieren. Laut der Klage der früheren Angestellten wirkte sich genau diese Umstellung auch auf ihre Arbeit in dem Haushalt aus. Seit mehr als drei Jahren beschäftigt die Auseinandersetzung inzwischen schon die Gerichte. Ein Abschluss könnte nun in greifbare Nähe rücken, sollte das New Yorker Gericht dem Antrag stattgeben und den Schiedsspruch in seinen wesentlichen Punkten bestätigen. Öffentlich geäußert haben sich weder Jason noch Olivia bislang zu der Entscheidung.

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

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Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Schauspieler

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