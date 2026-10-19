Nach Gunnars Schlaganfall: "Love Is Blind"-Josy weint

Hinter Josefina "Josy" Freimuth liegt eine schwere Woche. Ihr Mann Gunnar Freimuth, den sie bei Love Is Blind: Germany kennenlernte, erlitt einen Schlaganfall und liegt seitdem im Krankenhaus. Zwar geht es ihm inzwischen besser, doch bei Josy sitzt der Schock noch immer tief. In ihrer Instagram-Story erzählt sie jetzt, wie sehr sie sich danach sehnt, ihren Mann endlich wieder zu Hause zu haben. "Neuer Tag, neues Glück. Vielleicht kommt Gunnar heute nach Hause. Wir wissen es nicht", beginnt sie ihr Update. Die vergangenen Tage haben offenbar an ihren Nerven gezehrt. "Ich hoffe es auf jeden Fall, weil langsam ist genug. Versteht ihr? Jetzt ist eine Woche vergangen und ich habe keine Lust mehr", gesteht sie. Wie angespannt sie seit dem Schlaganfall ist, beschreibt sie mit einem eindrücklichen Vergleich: "Ich habe das Gefühl, dass ich am Samstag vor Schock eingeatmet habe. Und ich schwöre es euch, es fühlt sich so an, als hätte ich seitdem einfach nicht mehr ausgeatmet." Erst wenn Gunnar wieder da sei, könne sie wohl richtig aufatmen.

Dass es ihrem Mann mittlerweile gut geht, weiß Josy schon seit einigen Tagen. Trotzdem lässt sie die vergangene Woche nicht los. "Es ist trotzdem alles okay. Ich weiß ja auch seit ein paar Tagen, dass es ihm gut geht, aber irgendwie ... Ich weiß nicht", erklärt sie. Besonders der Gedanke an seine Rückkehr macht sie emotional. "Immer, wenn ich daran denke, dass er im Auto sitzt und nach Hause fährt, kommen mir direkt die Tränen", erzählt sie. Genau auf diesen Moment warte sie nun schon seit einer Woche. "Und obwohl ich weiß, dass es ihm gut geht, fehlt das einfach", fügt Josy hinzu. Auch unter ihrem Video schreibt sie, dass sie sich beim Gedanken an Gunnars Heimkehr endlich traue, für einen kurzen Moment auszuatmen. Dass ihr dabei die Tränen kommen, kommentiert sie mit einem kleinen Augenzwinkern: "Jut, heulen wollte ich jetzt nicht auf'n Montag." Ob Gunnar tatsächlich noch heute das Krankenhaus verlassen darf, steht bislang nicht fest.

Gunnar selbst hatte zuvor in einem Instagram-Q&A mehr über seinen Schlaganfall verraten. Zunächst litt er unter heftigem Schwindel, später bemerkte er Probleme mit seiner rechten Hand und beim Sprechen. Trotzdem dauerte es viereinhalb Stunden, bis er in der Notaufnahme ankam. "Ich hätte direkt den Notruf wählen müssen. Ich hatte einfach Glück, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist", räumte er im Nachhinein ein. Inzwischen hat sich sein Zustand deutlich gebessert. Lediglich an der Feinmotorik seiner rechten Hand und seiner Aussprache muss er nach eigenen Angaben noch arbeiten. Was den Schlaganfall ausgelöst hat, ist bislang unklar.

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Instagram / _yoursjosy Josy Freimuth in ihrer Instagramstory vom 19. Oktober 2026

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokufilms "Poldi" im RheinEnergieStadion

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

Josy kann erst richtig aufatmen, wenn Gunnar wieder zu Hause ist: Könnt ihr ihre Reaktion nachvollziehen? Total – trotz guter Nachrichten bleibt so ein Schock erst einmal sitzen. Zum Teil – die Erleichterung sollte überwiegen, wenn es ihm besser geht. Ergebnis anzeigen