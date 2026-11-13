Madelaine Petsch und Rapper Tyga sollen sich getrennt haben

Madelaine Petsch (32) und Tyga gehen offenbar getrennte Wege. Wie das Magazin People berichtet, sollen die Schauspielerin und der Rapper nach knapp zwei Jahren Beziehung kein Paar mehr sein. Weder Madelaine noch Tyga haben sich bislang selbst zu dem Liebes-Aus geäußert. Eine persönliche Bestätigung der beiden steht also noch aus. Überraschend kommt die Nachricht trotzdem, denn erst vor rund vier Monaten traten die beiden noch zusammen in der Öffentlichkeit auf. Damals zeigten sie sich gemeinsam beim Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Belgien im SoFi Stadium in Los Angeles. Der Stadionbesuch gehört zu ihren letzten bekannten gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit. Ob es danach in der Beziehung in die Verlängerung ging oder ob der Schlusspfiff schon früher ertönte, ist bisher nicht bekannt.

Dabei schien zwischen den beiden noch vor wenigen Wochen alles in bester Ordnung zu sein. Im September hatte ein Insider gegenüber People von einer stabilen Beziehung berichtet. "Sie sind wirklich glücklich und sie verbringt auch Zeit mit seinem Sohn", verriet die Quelle damals. Gemeint war Tygas Sohn Cairo, den der Rapper mit seiner Ex-Partnerin Blac Chyna (38) hat und der inzwischen 13 Jahre alt ist. Ebenfalls im September besuchten Madelaine und Tyga zusammen das Halloween-Event Knott's Scary Farm im kalifornischen Buena Park. Dort sollen sie keinen Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht haben. Ihren Anfang nahm die Romanze im Februar 2025: Nach einem gemeinsamen Besuch eines Lakers-Spiels kamen die ersten Liebesgerüchte auf. Kurz darauf wurden Madelaine und Tyga zusammen auf einer Vanity-Fair-Party gesichtet. Im März bestätigte schließlich ein Insider, dass die beiden nach einer längeren Freundschaft seit etwa einem Monat ein Paar seien.

Beim WM-Viertelfinale in Los Angeles hatten Madelaine und Tyga im Sommer noch Trennungsgerüchten widersprochen, die zu diesem Zeitpunkt bereits die Runde machten. Gemeinsam saßen sie auf der Tribüne und sahen zu, wie Spanien die Partie gegen Belgien mit 2:1 für sich entschied. Auf Fotos von dem Abend war das Paar dicht nebeneinander zu sehen. Die Schauspielerin trug ihre roten Haare offen und kombinierte ein weißes Top mit einer eckigen Sonnenbrille. Tyga setzte auf eine schwarze Jacke über einem weißen Shirt, dazu trug er eine Goldkette und eine Baseballkappe. Beide waren zuvor bereits mit anderen Partnern liiert. Vor dem Rapper war die Schauspielerin unter anderem mit Travis Mills und dem Musikmanager Anthony Li liiert. Tyga wiederum war kurzzeitig mit Jordan Craig verheiratet. Außerdem wurde er mit Kylie Jenner (29) sowie mit dem Model Demi Rose in Verbindung gebracht.

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Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

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Getty Images Madelaine Petsch im Oktober 2022

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