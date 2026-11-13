Zwei Sekunden: Ingrid Alexandra schlägt Haakon beim Marathon

Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) hat es nun schwarz auf weiß: Sie hat den Nice-Cannes-Marathon an der französischen Riviera tatsächlich beendet und dabei ihren Vater König Haakon VIII. (53) hauchdünn hinter sich gelassen. Wie der norwegische Sender TV 2 berichtete, ist die Zielzeit der Royal inzwischen offiziell bestätigt. Für die 42,2 Kilometer lange Strecke benötigte die Thronfolgerin am Sonntag 4:42:59 Stunden. Der Monarch überquerte die Ziellinie nach 4:43:01 Stunden. Damit erreichte er das Ziel nur zwei Sekunden nach seiner Tochter. Durch die Bestätigung wurde zugleich die Unklarheit über das Ergebnis der Prinzessin beseitigt. Während des Rennens hatte ihr elektronisches Tracking nämlich versagt. Deshalb tauchte sie zunächst nicht in der Liste der erfolgreichen Finisher auf. Nun steht fest: Ingrid Alexandra hat das Rennen nicht nur zu Ende gebracht, sondern war im Ziel sogar einen Wimpernschlag schneller als der König.

Das Problem begann offenbar schon früh im Rennen. Der GPS-Tracker am Startnummernband der Kronprinzessin gab kurz vor der Zehn-Kilometer-Marke den Geist auf. Ab diesem Zeitpunkt wurden keine weiteren Zwischenzeiten von ihr übermittelt. In der Ergebnisübersicht stand hinter ihrem Namen deshalb lange das Kürzel DNF, die Abkürzung für "Did not finish". Dabei zeigten Aufnahmen Vater und Tochter noch bei Kilometer 32 gemeinsam auf der Strecke. Inzwischen wurde der technische Fehler allem Anschein nach behoben: Auf SportUp, der offiziellen Ergebnisseite des Marathons, ist Ingrid Alexandra mittlerweile mit ihrer vollständigen Laufzeit eingetragen. Aus den Endzeiten der beiden ergibt sich ein durchschnittliches Tempo von 6:42 Minuten pro Kilometer, was einer Geschwindigkeit von 8,95 Kilometern pro Stunde entspricht. Am Ende entschied die Kronprinzessin das Duell mit ihrem Vater mit einem knappen Vorsprung für sich entschied.

Für die sportliche Herausforderung hatten Haakon und Ingrid Alexandra einen privaten Aufenthalt in Frankreich genutzt, der zunächst geheim gehalten worden war. Auf der Teilnehmerliste wurde der König nicht unter seinem offiziellen Titel, sondern unter seinem Vornamen Haakon Magnus geführt. Er startete mit der Startnummer 15699, während seine Tochter mit der Nummer 15715 ins Rennen ging. Gemeinsam nahmen die beiden die Strecke von Nizza nach Cannes in Angriff. Mehr als viereinhalb Stunden waren Vater und Tochter auf den Beinen, bevor sie das Ziel erreichten. So wurde der Marathon zu einem ganz besonderen Vater-Tochter-Erlebnis für die beiden Royals. Im direkten Duell mit dem Monarchen hatte am Ende die Kronprinzessin die Nase vorn – wenn auch nur um zwei Sekunden.

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo

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