Liv Tyler begeistert 25 Jahre nach "Der Herr der Ringe"

Liv Tyler (49) präsentierte sich bei einem seltenen Auftritt in Hollywood von ihrer eleganten Seite. Am Dienstag nahm die Schauspielerin im Beverly Hills Hotel an einem exklusiven Dinner zur Kooperation Carolyn Murphy x La DoubleJ Sisterhood of Light teil. Dabei zog sie mit einem schwarz-elfenbeinfarbenen Mantel samt aufwendiger Blumenstickerei die Blicke auf sich, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen. Darunter kombinierte Liv einen schlichten schwarzen Rollkragenpullover. Eine farbenfroh bestickte Clutch sorgte für einen verspielten Kontrast. Auch ihr Beautylook blieb eher zurückhaltend: Das lange, dunkelbraune Haar trug der Hollywoodstar in lockeren Wellen mit Mittelscheitel. Rosafarbener Lippenstift, leicht gerötete Wangen und betonte Augen vervollständigten das Styling. Mit ihrem Auftritt erinnerte die Schauspielerin an ihre berühmte Rolle als Elbin Arwen. Auch 25 Jahre nach ihrem Debüt in Der Herr der Ringe ließen ihre dunklen Haare und ihr heller Teint die Filmfigur wieder lebendig werden.

Das intime Dinner wurde von Supermodel Carolyn Murphy ausgerichtet. Neben Liv Tyler waren auch The White Lotus-Darstellerin Natasha Rothwell (46) und "The Bear"-Schauspielerin Abby Elliott der Einladung ins Beverly Hills Hotel gefolgt. Dass Liv bei der Veranstaltung über den roten Teppich schritt, war eine Ausnahme: In den vergangenen Jahren hatte sie sich größtenteils aus der Öffentlichkeit und dem Hollywoodtrubel zurückgezogen. 2025 feierte sie jedoch mit "Captain America: Brave New World" ihr Leinwand-Comeback. Darin übernahm sie erneut die Rolle der Betty Ross, die sie bereits in "Der unglaubliche Hulk" verkörpert hatte. Zwischen ihren beiden Auftritten als Marvel-Figur lagen somit 17 Jahre. Zuvor war Liv 2019 im Weltraumdrama "Ad Astra" auf der Kinoleinwand zu sehen gewesen.

Abseits der Öffentlichkeit steht für die Tochter von Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (78) vor allem ihre Familie im Mittelpunkt. Liv ist Mutter von drei Kindern: Milo, Sailor und Lula. Ihre längere Pause vom Schauspielgeschäft erklärte sie unter anderem damit, dass sie mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen und sich ganz der Erziehung ihrer Kinder widmen wollte. Über ihre Rückkehr ins Marvel-Universum sprach sie im Februar 2025 bei der Filmpremiere mit People. "Ich war sehr, sehr aufgeregt", verriet sie dem Magazin. Außerdem sei sie "sehr gerührt, gefragt worden zu sein". Zu ihren bekanntesten Produktionen zählen neben der "Der Herr der Ringe"-Trilogie auch "Gefühl und Verführung" sowie der Actionfilm "Armageddon". In dem Blockbuster stand sie gemeinsam mit Bruce Willis (71) und Ben Affleck (54) vor der Kamera. Der Titelsong "I Don't Want to Miss a Thing" stammte übrigens von der Band ihres Vaters.

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Getty Images Liv Tyler, Schauspielerin, 2025

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Imago Liv Tyler als Arwen in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"

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