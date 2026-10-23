"Love is Blind"-Gunnar Freimuth spricht über Schlaganfall

Gunnar Freimuth ist nach seinem Schlaganfall endlich wieder zu Hause bei seiner Partnerin Josy. Kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus berichtet der 34-Jährige nun im RTL-Interview, wie es ihm inzwischen geht: "Mir geht es viel besser. Manchmal muss ich mir selber bewusst machen, dass ich einen Schlaganfall hatte." Was den medizinischen Notfall ausgelöst hat, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Ärzte vermuten inzwischen einen Infekt als mögliche Ursache, da bei Gunnar vergrößerte Lymphknoten festgestellt wurden. Der Realitystar möchte seine Erfahrung jetzt aber vor allem nutzen, um andere zu sensibilisieren: Wer mögliche Anzeichen eines Schlaganfalls bemerkt, sollte nicht abwarten, sondern sofort den Notruf wählen.

Bei Gunnar machten sich die ersten Symptome zunächst zu Hause durch starken Schwindel bemerkbar. Später stellte er fest, dass er mit seiner rechten Hand nicht mehr richtig tippen konnte. Während eines Telefonats bemerkte er schließlich auch Probleme beim Sprechen. Obwohl ihm die typischen Warnzeichen eines Schlaganfalls theoretisch bekannt waren, wartete er viereinhalb Stunden, bevor er in die Notaufnahme fuhr. Heute weiß er, dass dieses Zögern ein Fehler war. "Ich hätte direkt den Notruf wählen müssen", räumt er gegenüber RTL ein. Deshalb appelliert er, auf Warnsignale wie plötzlichen Schwindel, Sehstörungen, eine einseitige Gesichtslähmung sowie Probleme mit den Armen oder der Sprache zu achten. "Nächstes Mal würde ich für mich, aber auch für Dritte den Krankenwagen früher rufen. Das kann Leben und Gesundheit retten", betont Gunnar.

Dass es ausgerechnet ihn traf, kann sich der Realitystar nur schwer erklären. Schließlich hatte er erst sechs Tage vor dem Schlaganfall einen Marathon absolviert, ernährt sich gesund, treibt regelmäßig Sport und trinkt keinen Alkohol. Gunnar zieht daraus ein ernüchterndes Fazit: "Unter dem Strich bleibt – ich hatte Pech." Die Zeit im Krankenhaus war auch für seine Partnerin Josy eine große Belastung. Umso größer war die Erleichterung, als sie ihn endlich nach Hause holen konnte. "Wir waren beide sehr froh, als sie mich schließlich abholen durfte. Wir haben uns schon sehr vermisst", erzählt Gunnar gegenüber RTL. Nun steht seine Genesung im Mittelpunkt: In den kommenden Wochen muss Gunnar täglich üben, um die Beweglichkeit seines Mundes und die Feinmotorik seiner rechten Hand weiter zu verbessern.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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