Ex-Prinz Andrew und seine Familie erhielt Millionengeschenk

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) und seine Familie rücken frühere Geldgeschäfte jetzt erneut in den Fokus. Wie die britische Daily Mail nun berichtet, sollen die Yorks im Jahr 2019 Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro von der türkischen Millionärin Nebahat Işbilen erhalten haben. Demnach gingen etwa 400.000 Euro an Andrew, 300.000 Euro an seine Ex-Frau Sarah Ferguson (67) und 30.000 Euro an Tochter Prinzessin Eugenie (36). Weitere knapp 850.000 Euro sollen ein "Hochzeitsgeschenk" für Prinzessin Beatrice (38) im Jahr 2020 gewesen sein. Wofür Andrew und seine Familie das Geldgeschenk tatsächlich verwendeten, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Weitere Details könnte nun das Schadensersatzverfahren gegen Nebahats ehemaligen Berater, den Banker Selman Turk, ans Licht bringen.

Nebahat Işbilen wirft Selman Turk vor, Teile ihres Vermögens veruntreut zu haben. Der Banker weist die Anschuldigungen allerdings zurück. Wie die Bunte berichtet, wollte die Millionärin ihr auf rund 85 Millionen Euro geschätztes Vermögen aus der Türkei ins Ausland transferieren. Die Geschäftsfrau war zuvor aus der Türkei geflohen. Ihr Ehemann Ilhan Işbilen, ein ehemaliges Mitglied der Erdogan-Partei AKP, sitzt seit 2015 wegen Terrorismusvorwürfen im Gefängnis. Laut Nebahat soll Selman ihr versprochen haben, Andrew könne sie bei der Beschaffung eines britischen Reisepasses unterstützen. Der Ex-Prinz ist in dem Verfahren zwar nicht angeklagt, soll im Dezember jedoch vor Gericht als Zeuge aussagen.

Die Skandale um das britische Königshaus reißen damit nicht ab. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2022 muss sich König Charles III. (77) immer wieder mit neuen Herausforderungen innerhalb seiner Familie auseinandersetzen. Neben Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sorgte zuletzt auch der anhaltende Konflikt zwischen Charles' Sohn Prinz Harry (42) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (45) für Schlagzeilen. Royalexperte Phil Dampier äußerte sich kürzlich gegenüber der Daily Mail zu der schwierigen Lage des Königs: "Einige dieser Dinge haben sich über Jahre zusammengebraut, aber ich glaube nicht, dass er hätte voraussehen können, dass sie ein solches Ausmaß annehmen würden."

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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