Oak-Ridge-Boys-Basssänger Richard Sterban (83) ist gestorben

Richard Sterban (83), der langjährige Basssänger der Oak Ridge Boys, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Musiker starb in Hendersonville im US-Bundesstaat Tennessee. Wie der Daily Express unter Berufung auf seine Familie berichtet, erlag der Grammypreisträger den Komplikationen einer Bronchitis und einer Lungenentzündung. Zuvor war er lange an Krebs erkrankt gewesen. Seit 1972 gehörte Richard der Gospel- und Countrygruppe an und prägte ihren Klang mit seiner tiefen Bassstimme. Besonders bekannt wurde die Band mit ihrem Hit "Elvira". Nach seinem Tod bedankten sich seine Angehörigen für die Anteilnahme: "Wir wissen all eure Liebe, Unterstützung und Gebete zu schätzen. Bitte schließt uns in dieser schweren Zeit weiterhin in eure Gebete ein. Es tröstet uns, zu wissen, dass er Jesus jetzt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht."

Erst im März hatte Richard öffentlich gemacht, dass bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt worden war. Bis 2025 war er noch regelmäßig mit seinen Bandkollegen auf Tour gewesen, bevor sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Trotz der Diagnose gab er sich damals zuversichtlich: "Aber ich werde von den besten Krebsärzten des Landes betreut, und mit der Hilfe des lieben Gottes glaube ich, dass ich das durchstehen kann", zitierte ihn der Daily Express. Schon bevor er 1972 zu den Oak Ridge Boys stieß, hatte Richard als Backgroundsänger für Elvis Presley (†42) auf der Bühne gestanden. Mit "Elvira" erreichte die Gruppe später Platz eins der US-Countrycharts und Platz fünf der Billboard Hot 100. Für den Song erhielt sie einen ihrer insgesamt fünf Grammys. Im Laufe ihrer Karriere kamen 23 Grammynominierungen und 17 Nummer-eins-Hits zusammen. Die Oak Ridge Boys traten bei den Grammy Awards und in der Grand Ole Opry auf, sangen vor US-Präsidenten und gingen mit Johnny Cash (†71) auf Tour.

Für sein musikalisches Lebenswerk wurde der aus Camden im US-Bundesstaat New Jersey stammende Sänger mehrfach geehrt. 1994 nahm ihn die Philadelphia Music Hall of Fame auf, 2001 folgte die Vocal Group Hall of Fame. Ab 2011 war er Mitglied der Grand Ole Opry. 2015 zog Richard gemeinsam mit seinen Bandkollegen Duane Allen, Joe Bonsall (†76) und William Lee Golden in die Country Music Hall of Fame ein. Deren Geschäftsführer Kyle Young würdigte den Musiker laut Daily Express als "beständige Kraft und prägende Persönlichkeit der Countrymusik". Mit seiner unverwechselbaren Bassstimme habe Richard die kommerzielle Countrymusik mit ihren Gospelwurzeln verbunden, erklärte Young. Richard hinterlässt seine Ehefrau Donna, seine Töchter Lauren und Tori sowie seine Söhne Rich, Doug und Chris. Auch acht Enkel und drei Urenkel trauern um ihn.

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Getty Images Richard Sterban von The Oak Ridge Boys bei einem Auftritt im Ryman Auditorium in Nashville am 12. Dezember 2023

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Getty Images William Lee Golden, Duane Allen und Richard Sterban von The Oak Ridge Boys bei den CMA Awards 2024 in Nashville

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