Jamie Lynn Spears' Tochter witzelt über Mamas Teenie-Baby

Maddie Briann Aldridge (18) erlaubt sich einen frechen Seitenhieb gegen ihre Mutter Jamie Lynn Spears (35). Auf TikTok teilte die 18-Jährige jetzt ein Video, in dem sie mit erhobenen Armen ausgelassen vor der Kamera tanzt, während ihre Mutter regungslos danebensteht. Für den eigentlichen Witz sorgt die Einblendung: "Tanz, wenn du die Highschool ohne Schwangerschaft schaffst." Maddie markiert dazu ihre Mutter und legt scherzhaft mit "lol @Jamie Lynn Spears" nach. Die Sängerin nimmt den Scherz ihrer Tochter offenbar gelassen. Schließlich spielt der Clip auf ihre eigene Vergangenheit an: Jamie Lynn wurde im Alter von 16 Jahren schwanger und brachte Maddie 2008 zur Welt, als sie 17 Jahre alt war. Der Vater des Mädchens, Casey Aldridge, war damals gerade einmal 19 Jahre alt. Ihre Tochter kann mittlerweile darüber scherzen – und feiert mit dem Tanz zugleich, dass sie ihre Schulzeit ohne eine Schwangerschaft abgeschlossen hat.

Die frühe Schwangerschaft des einstigen Kinderstars sorgte damals nicht nur für reichlich Schlagzeilen, sondern auch für Gerüchte. Viele vermuteten, dass die Nickelodeon-Serie Zoey 101, in der Jamie Lynn die Hauptrolle spielte, deshalb ein Ende gefunden habe. Die Schauspielerin widersprach dieser Darstellung später jedoch deutlich. Die Dreharbeiten seien bereits beendet gewesen, bevor sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe. Eine weitere Staffel sei ohnehin nie geplant gewesen. Im Podcast "Momarchy" räumte sie mit dem Gerücht auf: "Wenn wir über ein konkretes Missverständnis sprechen, dann darüber, dass alle denken, 'Zoey 101' sei wegen meiner Schwangerschaft beendet worden. Und das stimmt nicht. Wir lachen darüber. Aber es ist einfach nicht wahr." Besonders wichtig war Jamie Lynn dabei, ihre Tochter aus der damaligen Debatte herauszuhalten. Über Maddie stellte sie in dem Gespräch klar: "Meine wundervolle Maddie ist nicht der Grund, warum die Serie endete."

Beruflich schlägt Maddie einen ganz anderen Weg ein als ihre Mutter und ihre berühmte Tante Britney Spears (44). Seit August studiert sie Gesundheitswissenschaften an der University of Southern Mississippi. Danach möchte sie ein Medizinstudium beginnen. Dieser Berufswunsch hängt auch mit einem dramatischen Erlebnis aus ihrer Kindheit zusammen. Im Alter von acht Jahren überschlug sich Maddie auf dem Familiengrundstück in Fluker im US-Bundesstaat Louisiana mit einem Geländefahrzeug und stürzte in einen Teich. Zwei Tage lang lag Maddie im Koma, bevor sie sich wieder erholte. An das Unglück selbst kann sich Maddie nicht erinnern. Ihre Erfahrungen will sie in Zukunft aber nutzen, um Kindern zu helfen. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie zu ihren Zukunftsplänen: "Hoffentlich werde ich schließlich Medizin studieren. Das ist es, was ich wirklich machen möchte." Damit verfolgt Maddie aktuell einen beruflichen Weg abseits des Showbusiness.

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Instagram / maddie2watson Maddie Briann Aldridge mit Mutter Jamie Lynn Spears

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Getty Images Jamie Lynn Spears bei der "Zoey 102" Party im Juni 2023

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