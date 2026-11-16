Florence Pugh hat genug von schlechtem Benehmen am Set

Nach zwölf Jahren im Filmgeschäft lässt Florence Pugh (30) am Set immer weniger durchgehen. Die britische Schauspielerin hat inzwischen gelernt, selbstbewusster aufzutreten, klare Grenzen zu setzen und Verantwortung zu übernehmen. In einem aktuellen Interview mit Elle machte sie deutlich, dass sie bei der Zusammenarbeit inzwischen genaue Vorstellungen hat. Wer Crewmitglieder schlecht behandelt, respektlos auftritt oder sich frauenfeindlich verhält, muss mit Konsequenzen rechnen. Florence möchte nur noch mit Menschen arbeiten, die pünktlich, professionell und respektvoll sind. "Jedes Mal, wenn ich an einem Film arbeite, werde ich selbstbewusster darin, wie ich mich schützen und wie ich ein Filmset leiten kann, und darin, einfach keinen Bullshit mehr hinzunehmen. Ich mache das nicht mehr", erklärte sie dem Magazin.

Mit zunehmender Erfahrung sei sie mutiger und selbstbewusster geworden, betonte die Oscar-nominierte Schauspielerin. Zugleich achte sie heute stärker darauf, mit welchen Menschen sie zusammenarbeitet. Denn schon eine einzige Person, die sich danebenbenimmt, könne die Atmosphäre am Set für das gesamte Team beeinträchtigen. "Sobald jemand dafür sorgt, dass sich diese Stimmung falsch anfühlt, spüren es alle", erklärte Florence. Was sie von ihren Kollegen erwartet, fasste sie gegenüber Elle klar zusammen: "Es geht einfach darum, sich mit Profis zu umgeben, die dieselbe Arbeitsweise im Sinn haben: Sei pünktlich, sei nicht unhöflich, sei kein Frauenfeind." Ihre Erfahrungen in der Filmbranche reichen inzwischen mehr als zwölf Jahre zurück. 2014 gab sie mit "The Falling" ihr Filmdebüt. Es folgten Rollen in Produktionen wie "Midsommar", "Oppenheimer" und "Thunderbolts*". Auch in der Dune-Filmreihe ist Florence zu sehen. Dabei betonte sie unlängst, wie schön die Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars gewesen ist.

Florence nutzt ihre Bekanntheit jedoch auch, um auf Themen aufmerksam zu machen, die ihr besonders am Herzen liegen. Dazu gehören Frauenrechte und der Umgang mit sexualisierter Gewalt. Im Interview mit Elle erklärte sie, warum ihr dieses Engagement so wichtig ist: "Weil ich eine Frau bin, der Frauen wichtig sind. Frauen, die ich kenne, sind mir wichtig, und Frauen, die ich nicht kenne, sind mir wichtig." Erst kürzlich hatte sie sich zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff an der Cornell University geäußert. In diesem Zusammenhang warf sie dem Meta-Konzern vor, ihren Instagram-Beitrag zu dem Vorfall in seiner Reichweite eingeschränkt zu haben. Einschüchtern lassen will sich die Schauspielerin davon nicht. "Niemand, verdammt noch mal, zensiert mich. Versuch es gar nicht erst. Das gießt nur noch mehr Öl ins Feuer", stellte sie gegenüber dem Magazin klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei der Special Screening von "Thunderbolts" der Cinema Society im iPic Theater in New York City

Anzeige Anzeige