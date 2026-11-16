"Hatte kein Wochenbett": Tanja Makarić über Zeit nach Geburt

Tanja Makarić (29) hat sich mit sehr persönlichen Einblicken in die Zeit nach der Geburt ihres Kindes an ihre Community gewandt. In einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich eine Followerin danach, wie die Influencerin ihr Wochenbett erlebt habe. Tanjas Antwort, die sie anschließend in ihrer Story teilte, fiel allerdings alles andere als positiv aus: "Ich hatte kein Wochenbett. Hab jeden Morgen um 6 meinen Wecker gestellt, um zu arbeiten." Statt sich nach der Entbindung zu schonen und in Ruhe in ihre neue Rolle als Mutter hineinzuwachsen, saß die Social-Media-Bekanntheit nach eigenen Angaben also schon in den frühen Morgenstunden an ihren Aufgaben. Diese Phase lässt sie offenbar bis heute nicht los. "Kann mir auch keine Bilder von ihr angucken vom Wochenbett weil ich so traurig darüber bin", gestand Tanja ihrer Community in der Story.

Passend zu ihren offenen Worten teilte die Influencerin eine liebevolle Aufnahme ihres Babys. Das Neugeborene mit den dunklen Haaren liegt darin in einem rosafarbenen Outfit unter einer weißen Strickdecke. Eine erwachsene Hand streichelt sanft über den Kopf der Kleinen. Das Gesicht ihres Nachwuchses hält Tanja auf dem Schnappschuss verborgen. Nur wenig später gewährte Tanja in einer weiteren Story auch einen Einblick in ihr aktuelles Gefühlsleben. Ein Fan erkundigte sich, ob sie sich vorstellen könne, dauerhaft in Los Angeles zu leben, oder ob ihr Deutschland lieber sei. Darauf reagierte sie ohne langes Zögern: "Ich würde sofort wegziehen. Ich bin so viel glücklicher, wenn ich weit weg von allen bin." Damit machte sie deutlich, dass sie sich derzeit offenbar nach mehr Abstand zu ihrem Umfeld sehnt.

Mit ihrer Fragerunde zeigte sie nun eine besonders persönliche Seite ihres Alltags nach der Geburt. Als Wochenbett werden die ersten Wochen nach einer Entbindung bezeichnet. In dieser Zeit sollen sich Mütter eigentlich körperlich erholen und ihr Baby in Ruhe kennenlernen. Genau diese Phase hat Tanja nach eigener Aussage so nicht erlebt. Wie sehr sie die damalige Zeit offenbar noch immer belastet, macht ein weiteres Detail deutlich: Selbst alte Aufnahmen aus dieser Phase anzusehen, fällt ihr nach eigenen Worten schwer. Weshalb sie bereits kurz nach der Geburt wieder beruflich aktiv war und was sie dazu bewogen hatte, ließ die Influencerin in ihren Storys offen.

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026

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