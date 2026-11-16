Morfydd Clark kehrte für "Ringe der Macht" nach Wales zurück

Morfydd Clark kehrt als Galadriel nach Mittelerde zurück. Ab heute ist die Schauspielerin in der dritten Staffel von Amazons Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wieder als Elbenkommandantin zu sehen. Für die neuen Folgen stand sie unter anderem in Wales vor der Kamera. Eine besondere Erfahrung für Morfydd, die zwar in Schweden geboren wurde, aber im walisischen Penarth aufwuchs. Die Dreharbeiten in ihrer früheren Heimat hätten sie deshalb besonders gefreut, verriet sie im Gespräch mit Press Association. Generell schätze sie es, bei Film- und Serienproduktionen weniger bekannte Gegenden eines Landes kennenzulernen. Diese Neugier habe sie schon als Kind entwickelt. Ihre Mutter habe ihr früh beigebracht, darauf zu achten, an welchen Orten Filme und Serien entstehen.

Für Galadriel hält die neue Staffel allerdings einige düstere Herausforderungen bereit. Gemeinsam mit ihren Verbündeten muss sie sich dem erstarkten Sauron entgegenstellen. Der dunkle Herrscher, gespielt von Charlie Vickers, verfolgt weiterhin das Ziel, ganz Mittelerde zu unterwerfen. Wie schlecht es um die Elbin steht, brachte Morfydd mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Es läuft furchtbar!" Sauron sei zurück, mächtig und böse. "Sie versuchen einfach verzweifelt, die Flut aufzuhalten", beschrieb sie den Kampf gegen die Bedrohung. Doch die Zuschauer bekommen Galadriel auch von einer ungewohnten Seite zu sehen. In einer Rückblende zeigt sich die sonst so ernste Kriegerin deutlich unbeschwerter. Sie tanzt und lässt ihrer Freude freien Lauf. Für Morfydd war das eine willkommene Abwechslung: "Es fühlte sich wirklich aufregend an, einen anderen Teil von ihr zu entdecken", schwärmte sie.

Auch persönlich kann sich Morfydd mit ihrer Figur identifizieren. Besonders schätzt sie Galadriels Mut und ihre Entschlossenheit. Die Elbin lasse sich nicht von möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen ihres Handelns aufhalten. Eigenschaften, von denen sich die Schauspielerin nach eigener Aussage gelegentlich selbst eine Scheibe abschneiden möchte. Die Verantwortung für eine Hauptrolle in einem der bekanntesten Fantasyuniversen der Welt bringt allerdings auch Druck mit sich. Schließlich hat J. R. R. Tolkiens Werk Millionen Fans. Morfydd habe sich inzwischen damit arrangiert, dass eine gewisse Nervosität wohl immer dazugehören werde, wie sie gegenüber Press Association verlauten ließ: "Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass die Neurose immer da sein wird, egal, ob ich an Weihnachten eine Rede halte oder das hier drehe." Bei der Weltpremiere der neuen Staffel ließ sie sich davon allerdings nichts anmerken. Morfydd erschien in einem schulterfreien weißen Satinkleid. Statt ihrer zuletzt platinblonden Haare trug sie offene braune Wellen.

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Getty Images Morfydd Clark bei der Weltpremiere von "The Lord of the Rings: The Rings of Power" in London

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Getty Images Morfydd Clark bei der Premiere von "Die Ringe der Macht"

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