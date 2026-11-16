Russell Brand überschreibt Ehefrau seine Millionenvilla

Für Laura Gallacher (39) hat sich die Eigentümerfrage ihres britischen Familienanwesens offenbar noch vor dem Strafprozess gegen ihren Ehemann Russell Brand (51) geklärt. Der Comedian überließ seiner Liebsten die Millionenimmobilie in Hambleden ohne finanzielle Gegenleistung. Aus Grundbuchdokumenten, die The Sun vorliegen, geht hervor, dass der entsprechende Antrag bereits am 15. September gestellt wurde. Nur rund vier Wochen später musste sich Russell vor Gericht verantworten. Das idyllisch an der Themse gelegene Landhaus namens Thatched Cottage wird in den Unterlagen mit einem Wert von umgerechnet etwa 4,3 Millionen Euro beziffert. Einst soll das Gebäude sogar rund 6,8 Millionen Euro wert gewesen sein. Weshalb die Schätzungen so weit auseinanderliegen, bleibt offen. Angesichts mehrerer laufender Zivilverfahren gegen Russell spekuliert die Zeitung darüber, ob hinter der Schenkung finanzielle Vorsichtsmaßnahmen stecken könnten. Beweise dafür gibt es allerdings nicht.

Ob Laura das großzügige Geschenk dauerhaft behalten darf, könnte unter Umständen noch zum Gegenstand eines Rechtsstreits werden. Das britische Insolvenzrecht sieht vor, dass Vermögensübertragungen rückgängig gemacht werden können, sofern damit nachweislich die Ansprüche potenzieller Gläubiger vereitelt werden sollten. Tatsächlich drohen Russell weitere finanzielle Konsequenzen: Eine Frau fordert vor einem britischen Gericht 100.000 Pfund (120.000 Euro) Entschädigung für einen mutmaßlichen Übergriff im Jahr 2008. Auch in den USA muss sich der Schauspieler gegen eine Klage wehren. Diese betrifft einen angeblichen Vorfall während der Dreharbeiten zu "Arthur" und soll im März 2027 verhandelt werden. Beide Anschuldigungen bestreitet der Brite. In sein ehemaliges Domizil hatte der Entertainer einiges investiert: Nach dem Erwerb im Jahr 2016 für 3,3 Millionen Pfund (3,9 Millionen Euro) ließ er das historische Gebäude offenbar für eine weitere Million aufwendig umgestalten. Neben sechs Schlafzimmern bietet das Anwesen einen Swimmingpool und einen privaten Kinosaal.

Abseits des Immobiliengeschäfts soll Russell auch Geld aus seinem Firmenvermögen erhalten haben. Seit die Anschuldigungen gegen den einstigen Hollywoodstar publik wurden, sollen umgerechnet rund zehn Millionen Euro aus seiner gemeinsamen Firma mit Laura an ihn geflossen sein. Was mit dieser beträchtlichen Summe geschah, ist nicht bekannt. Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres soll Russell zudem die Auflösung des Unternehmens Pablo Diablo's Legitimate Business Firm in die Wege geleitet haben. Privat steht ihm seine Partnerin weiterhin zur Seite. Während der Gerichtsverhandlungen trat Laura sogar als Zeugin zugunsten ihres Mannes auf. Eine Verurteilung konnte das jedoch nicht verhindern: Wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verbüßt Russell inzwischen eine Gefängnisstrafe von zehneinhalb Jahren. Seine Angehörigen haben ihren Lebensmittelpunkt unterdessen offenbar in die Vereinigten Staaten verlegt. Laura soll mittlerweile mit der Familie in Florida wohnen.

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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