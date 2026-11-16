GoT: So sieht Margaery-Darstellerin Natalie Dormer heute aus

Als Margaery Tyrell kämpfte Natalie Dormer (44) in Game of Thrones um Einfluss am Königshof – in einer späteren Rolle war sie mit grauen Haaren und Hornbrille kaum wiederzuerkennen. Die britische Schauspielerin stieß 2012 in der zweiten Staffel zur HBO-Serie und blieb bis zur sechsten dabei. Als Margaery verkörperte sie eine elegante Strategin, deren Absichten oft schwer zu durchschauen waren. Einen ganz anderen Look zeigte sie 2020 laut kino.de in der historischen Krimiserie "Penny Dreadful: City of Angels". Nach ihrer Zeit in Westeros übernahm Natalie weitere Film- und Fernsehrollen und arbeitete auch hinter der Kamera.

Schon während ihrer Zeit bei "Game of Thrones" kam eine weitere große Rolle hinzu: Ab 2014 spielte Natalie in der zweiteiligen Verfilmung des dritten "Tribute von Panem"-Bandes die Regisseurin Cressida aus Distrikt 13. Zu ihren weiteren Serien zählen "Elementary" und "Picnic at Hanging Rock". Im Kino war sie unter anderem in "Rush – Alles für den Sieg" an der Seite von Daniel Brühl (48) sowie in Ridley Scotts (88) "The Counselor", "Patient Zero" und "The Wasp" zu sehen. Für die Thriller "White Lies" und "In Darkness" übernahm Natalie die Hauptrolle und war zugleich als Produzentin beteiligt. Bei "In Darkness" schrieb sie außerdem am Drehbuch mit.

"Game of Thrones" feierte im April 2011 bei HBO Premiere und machte neben Natalie auch Darsteller wie Emilia Clarke (40), Kit Harington (39), Sophie Turner (30) und Maisie Williams (29) einem breiten Publikum bekannt. Erfahrung mit historischen Rollen hatte Natalie schon vorher gesammelt: 2005 gab sie in "Casanova" neben Heath Ledger (†28) und Jeremy Irons (78) ihr Filmdebüt, von 2007 bis 2008 spielte sie Anne Boleyn in "Die Tudors". Am Set lernte sie den Regisseur Anthony Byrne kennen, mit dem sie bis 2018 zusammen war. Seit 2018 ist sie mit dem britischen Schauspieler David Oakes liiert. 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Ihr Privatleben hält Natalie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, in den sozialen Medien ist sie nicht aktiv.

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Getty Images Natalie Dormer im Januar 2015

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Imago Natalie Dormer in einer Szene aus "Penny Dreadful: City of Angels"

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