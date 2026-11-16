Melissa Joan Hart drehte aus Karriereangst trotz Krankheit

Fieber, Übelkeit, pralle Sonne: Melissa Joan Hart (50) erinnert sich an einen der härtesten Drehtage ihrer Laufbahn. Von 1996 bis 2003 verkörperte sie in "Sabrina – Total verhext!" die junge Hexe Sabrina Spellman, doch beim Finale der dritten Staffel ging es ihr denkbar schlecht. Für die Folge "The Good, the Bad and the Luau" stand sie mit einem schweren Magen-Darm-Infekt auf einem Vulkan vor der Kamera. Auf Instagram erklärte Melissa, warum sie trotzdem durchhielt: "Aber ich wurde von einigen Leuten gewarnt: Wenn Schauspielerinnen krank werden und sich krankmelden, könnte es sein, dass die Versicherung sie bei einem anderen Projekt nicht mehr versichert – und das könnte dich deine Karriere kosten", schrieb sie.

Auf dem Vulkan hatte Melissa vor allem eine Sorge: umzukippen und in die Tiefe zu stürzen. Also sorgte sie vor und holte den Key Grip, den leitenden Bühnentechniker, als Absicherung direkt hinter sich. "Bei genau dieser Episode auf dem Vulkan musste ich mich, soweit ich mich erinnere, ununterbrochen übergeben. Ich bat unseren Key Grip, hinter mir zu stehen, falls ich ohnmächtig werde und herunterfalle, weil wir draußen in der Sonne waren", sagte sie Entertainment Weekly. Erschwerend kam hinzu, dass sie in der Folge sowohl Sabrina als auch deren bösen Zwilling Katrina darstellte. "Ich übergebe mich außerhalb des Bildes. Ich stehe da und versuche, zwei Versionen von mir zu spielen. Wenn ich das sehe, denke ich: 'Oh Gott, geht es dir gut?' Ich denke an mein jüngeres Ich und frage: 'Ist alles in Ordnung mit dir?'", so Melissa. Die Handlung führt Sabrina zu einem Familientreffen auf Hawaii, wo sie lernt, dass jeder Spellman ein dunkles Double hat, und sich in einem Test gegen Katrina beweisen muss.

Lange vor "Sabrina – Total verhext!" stand Melissa bereits regelmäßig vor der Kamera: Mit 14 Jahren schlüpfte sie in die Titelrolle der Teenieserie "Clarissa" und wurde als Clarissa Darling berühmt. Ein Großteil ihrer Jugend spielte sich somit an Filmsets ab. Gegenüber People erzählte sie, was diese Zeit aus ihr gemacht hat. "Ich glaube, dadurch bekam ich eine gute Arbeitsmoral. Es half mir, ziemlich schnell erwachsen zu werden, einiges über mich selbst und die Welt zu lernen und für mich selbst zu sorgen. Aber auf eine gewisse Weise hat es zugleich meine Entwicklung in anderen Bereichen, sozial, gebremst." Bereut hat sie den frühen Start trotzdem nicht. Ihre Eltern Paula und William Hart sorgten dafür, dass neben dem Rampenlicht auch ein halbwegs gewöhnlicher Alltag blieb – etwa mit Pfadfinderaktivitäten und gemeinsamen Skiurlauben.

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Getty Images Melissa Joan Hart im Januar 2024

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Melissa Joan Hart in "Sabrina – Total Verhext"

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