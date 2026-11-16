So sieht Ex-Victoria's-Secret-Engel Karen Mulder heute aus

Karen Mulder ist zurück im Rampenlicht und begeistert mit 56 Jahren wieder bei großen Modeevents. Im September prangte sie auf dem Cover der deutschen Vogue, im Oktober zeigte sie sich bei der Victoria's Secret-Fashionshow in Los Angeles. Dort erschien der einstige Victoria's-Secret-Engel in einem schwarzen Satinkleid mit passendem Blazer. Pumps, transparente Handschuhe, eine funkelnde Halskette und eine Clutch rundeten ihren eleganten Look ab. Auch in einem Video, das Dylan Kelly am Montag auf Instagram teilte, setzte Karen auf Schwarz: Sie trug ein figurbetontes Kleid, einen Mantel und Loafer. Ihre blonden Haare ließ sie offen über die Schultern fallen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang blickte Karen auf ihre Karriere zurück und erzählte eine besondere Geschichte. Laut Karen stammte die Idee für die berühmten Victoria's-Secret-Engel nämlich ursprünglich von ihr.

"Eigentlich war es meine Idee. Ich dachte an Drei Engel für Charlie und erzählte Ed Razek davon", berichtete Karen Mulder im Instagram-Gespräch mit Dylan. Dem Verantwortlichen habe sie damals vorgeschlagen: "Warum macht ihr nicht die Victoria's-Secret-Engel?" Ihre Anregung sei tatsächlich aufgegriffen worden: "Und dann haben sie es gemacht." 1998 war es dann so weit: Gemeinsam mit Tyra Banks (52) schritt sie als erster Victoria's-Secret-Engel über den Laufsteg. Auch an den hektischen Arbeitsalltag in den Neunzigerjahren erinnerte sich die Niederländerin. "Es hat Spaß gemacht, es war schnell. Wir rannten von einer Show zur nächsten und mussten uns rasch die Haare und das Make-up machen lassen. Ich schminkte mich selbst", schilderte sie Dylan. Auch über ihr Comeback sprach die Niederländerin offen. "Was passiert ist, ist passiert. Ich lasse es in der Vergangenheit und möchte einfach weitermachen", betonte sie. Und weiter: "Ich bin sehr glücklich, zurück zu sein. Alle sind so nett."

Ihre Karriere begann Karen als Teenagerin mit dem Sieg bei einem niederländischen Modelwettbewerb. In den 1990er-Jahren wurde sie zu einem der gefragtesten und bestbezahlten Models. Sie war auf mehr als 700 Magazincovern und arbeitete unter anderem für Dior, Chanel und Yves Saint Laurent. Im Jahr 2000 kehrte sie dem Modelbusiness den Rücken und widmete sich unter anderem der Musik. Nach einem nie ausgestrahlten französischen TV-Auftritt im Jahr 2001, bei dem sie Missbrauchsvorwürfe gegen Personen aus der Modebranche erhoben hatte, wurde Karen in einer psychiatrischen Einrichtung in Paris behandelt und lebte lange außerhalb der Öffentlichkeit. Gegenüber der Polizei bezeichnete sie ihre Anschuldigungen später als erfunden. Der deutschen Vogue sagte sie vor Kurzem jedoch: "Ich wurde gezwungen zu sagen, ich hätte alles erfunden." Und weiter: "Ich dachte, weil ich berühmt war, würden die Menschen mir glauben. Alles, was ich wollte, war, dass diese schrecklichen Dinge aufhören." Neben ihrem Besuch bei Victoria's Secret zeigte sich Karen 2026 auch auf Heidi Klums (53) Halloweenparty in New York, verkleidet als Karl Lagerfeld (†85).

Anzeige Anzeige

Getty Images Karen Mulder bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Karen Mulder präsentiert weiße Dessous mit großen Federflügeln auf einem Laufsteg in London

Anzeige Anzeige