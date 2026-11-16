Neue Brand-Doku zeigt brisante Aussagen des Ex-Mitbewohners

Russell Brands (51) früherer Mitbewohner Mark Pinheiro erhebt in der Netflix-Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" schwere Vorwürfe gegen den Comedian. Die beiden lebten ab 1999 insgesamt 16 Monate lang in London zusammen. Wie der Daily Express berichtet, sagt Mark in der Doku, er habe weitere mutmaßliche Übergriffe mit eigenen Augen beobachtet. Russell wurde inzwischen zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Sein früherer Mitbewohner richtet sich in der Dokumentation direkt an mögliche weitere Betroffene: "Wenn du da draußen bist, zuhörst und dich melden willst, dann melde dich bitte, und ich werde dich unterstützen." Mark betont, dass er selbst als Zeuge zur Verfügung stehe: "Ich sage es jetzt so, wie ich es damals gesagt habe: 'Ich habe gesehen, was passiert ist.' Es ist keine Aussage-gegen-Aussage-Situation ... es gab eine dritte Person, die Zeugnis ablegen kann."

Als Beispiel beschreibt Mark einen mutmaßlichen Vorfall in der gemeinsamen Wohnung. Er habe ein Mädchen "Lass mich los" rufen hören und daraufhin seine Tür geöffnet. "Ich öffne meine Tür und sehe, wie Russell das Mädchen im Grunde mit beiden Händen festhält, ihren Arm umklammert und versucht, sie wie bei einem Tauziehen zurückzuziehen", erinnert er sich in der Dokumentation. Erst als er das Licht eingeschaltet habe, habe Russell von ihr abgelassen. "Und sie versucht, sich von ihm loszureißen, und als ich das Licht einschalte, geht es an und er lässt los. Es gibt so viele Vorfälle, an die ich mich erinnern kann", erzählt Mark. Aus seiner Sicht habe Russell sein Verhalten nicht verborgen und sein Umfeld habe es geduldet. Mark zeigt sich enttäuscht darüber, dass sich nicht mehr Menschen, die etwas beobachtet haben könnten, zu Wort gemeldet hätten.

Mark und Russell lernten sich im Dezember 1998 kennen, zogen später zusammen und verbrachten mehrere Weihnachtsfeste miteinander. Als Russell um 2010 mit Katy Perry (42) zusammenkam, verloren die beiden nach und nach den Kontakt. Zuletzt sah Mark seinen früheren Mitbewohner 2015 hinter den Kulissen von dessen "Messiah Complex"-Tour. Gesprochen hätten sie dort aber nicht. Das Londoner Southwark Crown Court sprach Russell wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf insgesamt vier Frauen schuldig. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009. Nach dem Schuldspruch wurden Vorwürfe von sechs weiteren Frauen bekannt. Zudem untersucht die Metropolitan Police zwei separate Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Schauspieler. Russell hatte in der Vergangenheit erklärt, seine sexuellen Beziehungen seien einvernehmlich gewesen.

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Pascal Le Segretain / Getty Images Russell Brand bei der Vanity Fair Oscar Party

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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