Laura Wontorra schwärmt im TV von ihrem Riccardo

Die Ehrlich Brothers entlocken Laura Wontorra (37) bei Grill den Henssler ein Liebeskompliment für Riccardo Basile (35). Zum Auftakt der neuen Staffel holen Andreas und Chris (35) Ehrlich die Moderatorin bei der Aufzeichnung in Köln spontan für ein Experiment dazu. Sie geben ihr ein leeres Bierglas und bitten sie, sich an einen besonders schönen Moment aus den vergangenen zwei Wochen zu erinnern. Die positiven Gedanken soll Laura anschließend in das Glas schicken. Plötzlich zerspringt es, und die Moderatorin ruft erschrocken: "Oh mein Gott!" Einer der beiden Zauberer nutzt den Moment, um auf ihren Partner zu sprechen zu kommen: "Ich weiß nicht, an was du gedacht hast, aber dein neuer Freund ist ein Knaller." Laura strahlt und antwortet ohne Zögern: "Finde ich auch!"

Schon vor dem Experiment hatten die Brüder Laura mit einer frechen Frage geneckt: "Was würdest du sagen, wenn dein Freund gleich hier erscheint? Nackt?" Die Moderatorin lässt die Frage unbeantwortet. Anschließend erklären die Zauberkünstler, was sie vorhaben: "Es ist nur ein Experiment, ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn du wirklich frisch verliebt bist, können wir einfach mal die Gedanken sichtbar machen." Als das Glas tatsächlich in Scherben liegt, wirkt selbst einer der Ehrlich Brothers überrascht: "Normalerweise wird das nur warm. Das ist noch nie passiert." Abseits der Zaubereinlage treten Andreas und Chris gemeinsam mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (37) und Comedian Chris Tall gegen Steffen Henssler (54) an. Mit ihrem Hauptgang "Hecht-, Kartoffel- und Gemüse-Pakora" erreichen die Brüder ein Unentschieden gegen den Profikoch. Am Ende gewinnt Steffen die Ausgabe mit 66 zu 60 Punkten.

Laura und Riccardo sind seit diesem Jahr ein Paar und haben vor Kurzem noch eine weitere private Neuigkeit geteilt. Anfang Oktober machten die beiden öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für das Paar steht damit schon im ersten gemeinsamen Jahr eine große Veränderung an. Beruflich sind beide vor der Kamera zu Hause: Riccardo arbeitet als Moderator bei Sky, während Laura durch die Kochshow führt, in der Steffen gegen prominente Gäste antritt. Bei der Aufzeichnung in Köln rückt für einen kurzen Moment auch Lauras Privatleben in den Mittelpunkt. An welchen schönen Augenblick sie bei dem Trick gedacht hat, verrät sie nicht. Was sie von dem Kompliment der Ehrlich Brothers für Riccardo hält, macht sie mit ihrer spontanen Antwort dafür umso deutlicher.

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Getty Images Laura Wontorra beim Deutschen Fernsehpreis 2026 im Confex-Center in Köln

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RTL / Markus Hertrich Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

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