Kerstin Ott erfüllt schwer krankem Fan ihren Herzenswunsch

Für die 49-jährige Simone wurde der 7. November zu einem unvergesslichen Datum. Die leidenschaftliche Schlagerliebhaberin hatte sich sehnlichst gewünscht, Kerstin Ott (44) einmal bei einem Konzert zuzujubeln. Weil ihr Gesundheitszustand einen gewöhnlichen Ausflug nicht mehr zuließ, sprang der ASB-Wünschewagen ein. Wie das Team auf Facebook öffentlich machte, organisierten Freiwillige für Simone und ihre Ehefrau Sabrina eine Fahrt nach Ilsenburg. Dort fand in der Harzlandhalle die Schlagernacht statt. Doch die größte Überraschung des Tages spielte sich abseits des Scheinwerferlichts ab: Die Schlagersängerin hatte von der Geschichte der 49-Jährigen Wind bekommen und kurzerhand ein privates Treffen ermöglicht. Statt ihr Idol ausschließlich aus dem Publikum zu bewundern, durften Simone und Sabrina der Musikerin im Backstagebereich ganz nahekommen.

Wie viel dieser Besuch Simone bedeutete, ließ sich bereits an ihrer Reaktion ablesen. "Ein Augenblick voller Emotionen", fassten die Verantwortlichen des Wünschewagens das Geschehen zusammen und schilderten: "Als die beiden auf die Sängerin trafen, kullerten bei Simone die Tränen." Die 49-Jährige selbst brachte ihre Freude mit einem begeisterten "Hammer, Hammer, Hammer" zum Ausdruck. Auch das musikalische Programm hatte der Besucherin sichtlich gutgetan. Laut News38 war sie "glücklich, endlich mittendrin zu sein". Neben Kerstin, die den Höhepunkt des Bühnenprogramms bildete, gaben auch Norman Langen (41) und Anna Maria Zivkov ihre Songs zum Besten. Für einige Stunden durfte die schwer erkrankte Frau ihren Alltag hinter sich lassen und sich ganz ihrer Leidenschaft für die Schlagermusik hingeben.

Dass Menschen trotz schwerer Erkrankungen noch einmal etwas Außergewöhnliches erleben können, ist das Ziel des Wünschewagenprojekts des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ohne den Einsatz der freiwilligen Begleiter wären solche Unternehmungen oftmals undenkbar. Kerstin liegt das Wohlergehen anderer am Herzen – insbesondere das von Tieren. Die Musikerin macht sich schon lange für den Tierschutz stark und musste erst kürzlich selbst um einen ihrer Vierbeiner bangen. Nachdem ihre verletzte Katze Ellie Ende Oktober ausgebüxt war, mobilisierte sie über Instagram ihre Community und die Anwohner. Einige Tage voller Ungewissheit endeten schließlich mit einer erlösenden Nachricht: "Ellie ist wieder da", teilte die Sängerin mit. Ihr tierischer Liebling benötige zwar medizinische Versorgung, sei jedoch "den Umständen entsprechend fit und hungrig". Allen Unterstützern schrieb Kerstin: "Danke für alles."

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Imago Kerstin Ott bei der Verleihung der Goldenen Henne 2026 in Leipzig

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Imago Kerstin Ott mit ihrer Frau Karolina bei der Goldenen Henne 2026 in Leipzig

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