Folge drei: Dieser Promi gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt (47) hat sich seine Show zurückgeholt! In der dritten Folge von Wer stiehlt mir die Show? setzte sich der Entertainer im Finale gegen Carolin Kebekus (46) durch. Die Komikerin hatte die Ausgabe nach ihrem Sieg in Show zwei selbst präsentiert. Als Motto hatte sie das Musical-Thema "Les Quizérables" gewählt. Joko musste derweil am Ratepult Platz nehmen und sich gegen Knossi (40), Moritz Wagner und Wildcard-Kandidat Pierre behaupten. Das abschließende Duell zwischen dem ProSieben-Star und Carolin blieb bis zum Schluss spannend: Beim Stand von 5:5 ging es in die Verlängerung. Die Entscheidung brachte schließlich eine Frage nach einem berühmten dänischen Drei-Sterne-Restaurant. Während Joko mit "Noma" die korrekte Lösung nannte, tippte Carolin auf "The Knife". Damit setzte sich der Moderator denkbar knapp durch. In der kommenden Ausgabe darf Joko deshalb wieder selbst durch seine Show führen, während Carolin zurück ans Ratepult muss.

Zu Beginn der Sendung war Knossi noch ganz begeistert von Carolins Auftritt. "Das Intro war sensationell", schwärmte der Streamer in der Show. Für ihn war der Abend jedoch schnell vorbei: Nach vier Kategorien musste er mit vier Punkten als erster Promi gehen. Pierre lag zu diesem Zeitpunkt mit zehn Zählern vorne und holte sich den ersten Scheinwerfer. Dieser ersetzte in Carolins Ausgabe die sonst übliche Münze als Vorteil fürs Finale. Nach Kategorie sechs war auch für Moritz Schluss. Er kam auf vier Punkte, Pierre auf sieben und Joko auf elf. Damit bekam auch Joko seinen ersten Scheinwerfer. Im Halbfinalspiel "Guck Zuck" verlor Pierre dann zahlreiche Punkte, während Joko seinen Stand auf 26 ausbaute und samt zweitem Scheinwerfer ins Finale einzog. Dort beantworteten beide die Frage nach der umgangssprachlichen Bezeichnung für die fünf Wirtschaftsberater der Bundesregierung richtig mit "Wirtschaftsweisen". Seinen letzten Scheinwerfer setzte Joko schließlich bei der entscheidenden Restaurantfrage ein, um Carolins Antwort sehen zu können.

Eine Woche zuvor hatte das Duell noch anders geendet: In der zweiten Folge hatte Carolin dem Gastgeber seine Show abgejagt. Im Finale unter der Leitung von Katrin Bauerfeind (44) hatte es zunächst 4:4 gestanden. Dann war nach der Sängerin gesucht worden, die mit "Virus" und "Heul doch" erfolgreich gewesen war. Carolin hatte mit LaFee (35) richtiggelegen, Joko dagegen Lucy Electric notiert. Mit zwei Münzen war die Entertainerin in das entscheidende Duell gegangen und hatte Jokos Erfolgsserie beendet. Beim Staffelauftakt hatte er seinen Moderationsplatz noch gegen Knossi verteidigt. Schon diese erste Ausgabe hatte einen besonderen Moment geboten – allerdings abseits des eigentlichen Wettkampfs. Joko hatte das Spiel "Kleb wohl" unterbrochen, damit Zuschauer Fabian seiner Partnerin Nicole einen Heiratsantrag machen konnte. Sie hatte Ja gesagt, anschließend hatten Goldregen und Herzluftballons die Bühne gefüllt. Bei Carolin, Knossi und der künftigen Braut waren Tränen geflossen. Doch bei dem Antrag war es nicht geblieben. "Wir haben alles vorbereitet. Heute wird geheiratet!", hatte Joko verkündet. Wenig später hatte tatsächlich die Blitztrauung stattgefunden.

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ProSieben Das Panel von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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ProSieben Joko Winterscheidt gewinnt den Auftakt von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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