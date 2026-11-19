Larry Poindexter (66) ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Der aus "S.W.A.T." und "JAG" bekannte Schauspieler starb am Mittwoch in einem Krankenhaus, viereinhalb Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Los Angeles. Am Freitagabend, dem 13. November, war Larry in seinem Wohnviertel Studio City zu Fuß unterwegs gewesen, um Essen abzuholen. Als er eine Straße überquerte, wurde er laut Deadline von einem Auto erfasst und anschließend in eine Klinik gebracht. Bei dem Zusammenstoß erlitt er mehrere Rippenbrüche. Für Mittwoch war deshalb eine Operation vorgesehen. Bevor die Ärzte den geplanten Eingriff vornehmen konnten, starb Larry jedoch am Morgen desselben Tages plötzlich im Krankenhaus. Damit endete der kurze Weg durch seine Nachbarschaft für den Schauspieler auf tragische Weise.

Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg stand Larry für fast 200 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Zu seinen bekanntesten Kinorollen gehörte LAPD-Captain Tom Fuller im Actionfilm "S.W.A.T." von 2003. Seine Figur geriet darin wiederholt mit dem von Samuel L. Jackson (77) gespielten Hondo aneinander. Im Fernsehen war Larry unter anderem in einer größeren wiederkehrenden Rolle in "JAG" zu sehen. Später kehrte er als Sergeant Boyer in der TV-Serie "S.W.A.T." in das gleichnamige Serien- und Filmuniversum zurück. Hinzu kamen zahlreiche Gastauftritte in bekannten Formaten. Larry wirkte etwa in Friends, How I Met Your Mother, "NCIS" und "Will & Grace" mit. Auch in "Supernatural", Bones, "The Rookie" und "9-1-1" übernahm er Rollen. Seinen letzten Gastauftritt drehte er Anfang 2026 für die vierte Staffel von "The Lincoln Lawyer".

Neben seiner Arbeit als Schauspieler verfolgte Larry auch eine musikalische Laufbahn. In den 1990er-Jahren war er Leadsänger der Alternative-Country-Band The High Lonesome. Mit der Gruppe veröffentlichte er 1995 das Album "Feel Free To Do So". Damit brachte er sein Talent auch abseits von Filmsets und Fernsehstudios auf die Bühne. Vielen Zuschauern, die ihn vor allem aus seinen zahlreichen Serienauftritten kannten, dürfte diese Seite seiner Karriere weniger vertraut gewesen sein. Privat war Larry mit der Castingdirektorin Carol Kritzer verheiratet, mit der er zwei Söhne hatte. Seine Frau und seine Kinder trauern nun um den Schauspieler, dessen Tod so plötzlich kam. Mit seinen zahlreichen Auftritten hinterlässt Larry ein umfangreiches Werk, das sich über mehrere Jahrzehnte der amerikanischen Film- und Fernsehlandschaft erstreckt.

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Imago Larry Poindexter bei der Launchparty für die MTV-Serien "The Hard Times of RJ Berger" und "Warren the Ape" in West Hollywood

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Imago Larry Poindexter bei der Feier zur 100. Folge von "CSI" am Flughafen Santa Monica im November 2004

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