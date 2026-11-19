Russell Brand (51) und seine Frau Laura Gallacher (39) sprechen offen über eine schmerzhafte Phase ihrer gemeinsamen Vergangenheit. In der neuen Folge ihres YouTube-Podcasts "Sunday Service", die am Sonntag erschien, ging es um Liebeskummer und um die Zeit, in der Russell die Sängerin Katy Perry (42) heiratete. Das Gespräch gehört offenbar zu den letzten Folgen, die das Paar vor seiner Inhaftierung aufzeichnete. Laura erzählte zunächst, wie sich nach einer Trennung selbst alltägliche Dinge plötzlich falsch anfühlen können. Auch Filme und Musik könnten schmerzhafte Erinnerungen wecken. Russell bezog das direkt auf ihre eigene Geschichte: "War das so, als wir uns trennten und ich Katy Perry heiratete?", fragte er laut Daily Express. Laura bestätigte, dass manche Lieder sie damals immer wieder an das Liebes-Aus erinnert hätten. Besonders schwer sei es ihr gefallen, Musik von Joy Division zu hören. Auch Songs von Morrissey (67) verbinde sie mit dieser Zeit.

Russell und Laura waren 2007 einige Monate zusammen, bevor sie sich im Sommer desselben Jahres trennten. Im Podcast erinnerte sich Laura auch an "Control", den Film über Joy Division, der 2007 in die Kinos kam. Sie hatte ihn gemeinsam mit Russell gesehen. Nach dem Ende ihrer Beziehung sei es ihr deshalb auch schwergefallen, den Film wieder anzusehen. Später machte Russell mit seiner Beziehung zu Katy Schlagzeilen. Im Oktober 2010 gaben sich der Schauspieler und die Sängerin bei einer Zeremonie in Indien das Jawort. Schon im Dezember 2011 reichte Russell die Scheidung ein, die 2012 rechtskräftig wurde. 2015 fanden Russell und Laura wieder zueinander. Zwei Jahre später heirateten sie. Heute ist Laura Mutter von zwei Kindern.

Auch Katy könnte ihre Ehe mit Russell noch einmal öffentlich zur Sprache bringen. Ihr Team soll mit Netflix und Hulu über eine mögliche Dokuserie gesprochen haben. Auch eine Autobiografie war im Gespräch. Eine Zusage oder einen Veröffentlichungstermin gab es zuletzt allerdings nicht. Bereits 2013 erzählte Katy der Vogue, dass sie die Schuld für das Scheitern der Ehe zunächst bei sich selbst gesucht habe. Später habe eine Erkenntnis ihren Blick auf die Trennung verändert. Was genau sie damit meinte, verriet sie nicht. Russell wurde Anfang November wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen schuldig gesprochen. Wenige Tage später verurteilte ihn das Gericht zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Das Gespräch mit Laura wurde noch vor seiner Inhaftierung aufgezeichnet.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Laura Gallacher und Katy Perry

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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