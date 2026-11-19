Jen Affleck (27) nimmt mit liebevollen Worten Abschied von ihrer Ehe mit Zac Affleck – und spaltet damit ihre Fans. In einer emotionalen Bilderreihe auf Instagram erinnerte der Social-Media-Star jetzt an die glücklichen Momente ihrer gemeinsamen Jahre. Zugleich erklärte sie, warum das Beziehungsende trotz des schwierigen Eheverlaufs so schmerzhaft für sie ist. Der Beitrag erscheint rund zwei Wochen, nachdem Jen im US-Bundesstaat Utah die Scheidung eingereicht hat. Dennoch würdigte sie Zac weiterhin als großartigen Vater ihrer drei Kinder. Momentan erwarten die beiden sogar ihr viertes Kind. Die Verantwortung für das Scheitern sieht Jen nicht nur bei ihrem Noch-Ehemann. "Keiner von uns war perfekt. Wir haben beide Fehler gemacht, einander verletzt und leider das Schlechteste ineinander hervorgebracht", schrieb sie auf Instagram. Ihre versöhnlichen Zeilen lösen bei den Fans allerdings ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Während manche Nutzer wegen dieser versöhnlichen Worte auf eine Rettung der Ehe hoffen, bestärken andere Jen darin, endgültig einen Neuanfang zu wagen.

Besonders schwer fällt Jen nicht nur der Abschied von ihrer belastenden Ehe, sondern auch von all dem Schönen, das sie mit Zac verband. Bei Scheidungen werde häufig vor allem über die schmerzhaften Jahre gesprochen. Für sie sei es aber am schwersten, um die schönen Zeiten zu trauern. Sie trauere auch um die Beziehung, die sie einmal geführt hätten, und um die Zukunft, die sie sich damals gemeinsam erhofft hätten. Trotz allem möchte die Influencerin ihre gemeinsame Geschichte nicht ungeschehen machen. "Ich bereue es nicht, mich in ihn verliebt zu haben, das Leben, das wir aufgebaut haben, oder die wundervollen Kinder, die wir in diese Welt gebracht haben", betonte Jen auf Instagram. Sie könne Zac weiterhin lieben, schöne Erinnerungen bewahren und zugleich erkennen, dass ein neuer Anfang das Beste sei. In der Kommentarspalte bitten manche Nutzer die beiden, ihre Probleme zu lösen und ihre Ehe zu retten. Andere erinnern an Aufnahmen, in denen Zac seine Frau nach einer Geburt offenbar wegen ihres Körpers kritisierte. Viele Nutzer verteidigen Jen deshalb gegen die Aufforderung, an der Ehe festzuhalten, und loben ihren Schritt.

Kennengelernt hatten sich Jen und Zac im Jahr 2018 über die mormonische Datingapp Mutual. Jen war damals 18 Jahre alt und fühlte sich nach eigener Aussage verloren. "In einer Zeit, in der ich mich verloren fühlte, gab er mir das Gefühl, geliebt zu werden, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Er glaubte an mich, inspirierte mich und brachte mich dazu, besser sein zu wollen", erinnerte sie sich auf Instagram an den Beginn ihrer Liebe. Damals habe sie geglaubt, Gott habe ihre Gebete erhört und ihr Zac geschickt. Nach der Verlobung heirateten die beiden 2019 in Utah und bekamen drei Kinder. Im Juni 2026 verkündeten sie, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. Obwohl ihre Ehe nicht für immer gehalten habe, sei die Verbindung für Jen echt und bedeutungsvoll gewesen. Die Krise der beiden spielt auch in der Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" eine Rolle, die vor wenigen Tagen gestartet ist. Darin setzt sich Jen unter anderem mit einem möglichen Leben ohne Zac auseinander.

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Instagram / jenniferlaffleck Jen Affleck und Zac Affleck

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Instagram / jenniferlaffleck Jen Affleck und Zac Affleck

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