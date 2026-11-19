Prinz Harry (42) sollte nach Einschätzung eines Experten dringend seine Strategie überdenken, wenn er sich mit seiner Familie versöhnen möchte. Reputationsexperte Eric Schiffer rät dem Herzog von Sussex im Gespräch mit Daily Express US, die Spannungen mit seinem Vater König Charles III. (78) und seinem Bruder Prinz William (44) nicht länger öffentlich in Interviews oder Statements zu thematisieren. Der Vorsitzende der Firma Reputation Management Consultants ist überzeugt, dass jede weitere Äußerung das ohnehin belastete Vertrauen innerhalb der Royal Family zusätzlich beschädigen könnte. Damit stehe auch die von Harry erhoffte Annäherung an Charles und William auf dem Spiel. Selbst gut gemeinte Auftritte oder Erklärungen, die unterschiedlich ausgelegt werden könnten, seien problematisch. Ein weiteres Interview, ein gezielt inszenierter öffentlicher Auftritt oder eine unklar formulierte Botschaft könnten für die angestrebte Versöhnung "Rattengift" sein, warnt Eric. Sein Rat an den Royal fällt deshalb unmissverständlich aus: Harry müsse "den Mund halten", wenn ihm tatsächlich daran gelegen sei, die Beziehungen zu seiner Familie wieder aufzubauen.

Auch für Harrys bisherigen Umgang mit den Spannungen innerhalb der Familie findet Eric drastische Worte: "Er spielt mit Atomwaffen." Jede doppeldeutige Anspielung aus dem Umfeld des Prinzen oder ein vermeintliches Medienleck über die Familie werde im Buckingham-Palast als "radioaktiver Angriff" wahrgenommen. Unabhängige Belege dafür, dass Harry selbst solche Informationen an die Medien weitergegeben haben soll, gibt es allerdings nicht. Auch William hat sich nicht öffentlich zu der Einschätzung des Experten geäußert. Darüber hinaus befürchtet Eric, dass die eigenständigen Auftritte und Medienaktivitäten von Harry und Herzogin Meghan (45) wie ein "Gegenhof" neben der Monarchie wirken könnten. Deshalb empfiehlt er dem Herzog vorerst vollständige Zurückhaltung. Auch seine Vertreter sollten sich nicht öffentlich zu Charles oder William äußern. Harry selbst hatte im Oktober gegenüber GQ betont: "Ich möchte, dass es klappt." Eine Versöhnung sei ihm wichtiger, als alte Konflikte weiterzuführen. Sein öffentliches Sprechen über die Familie begründete er damit, dass andernfalls andere seine Geschichte ohne ihn erzählen würden. Ein Sprecher stellte später klar, dass Harrys Bemerkung über Menschen, die keine Versöhnung wollten, weder auf William noch auf ein anderes Familienmitglied bezogen gewesen sei.

Mit seinem Wunsch nach einer Annäherung verbindet Harry offenbar auch die Hoffnung, seinen und Meghans Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), das Land näherzubringen, in dem er selbst aufgewachsen ist. Außerdem sollen die Kinder mehr Zeit mit geliebten Menschen verbringen können. Wie Harry erklärte, hätten die Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre und offene Gespräche die Einstellung seiner Familie zu diesem Schritt verändert. Eine konkrete Vereinbarung über eine Versöhnung mit Charles oder William wurde bislang allerdings nicht bekannt gegeben. Zu Erics jüngster Warnung haben sich weder der König noch der Thronfolger öffentlich geäußert. Berichten zufolge sind die Brüder weiterhin entfremdet. Ob William bereit ist, privat wieder auf Harry zuzugehen, bleibt offen.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry besucht die Eröffnung der Ausstellung "Lost Screen Memorial" im Europäischen Parlament in Brüssel

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

Anzeige Anzeige