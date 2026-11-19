Zoë Kravitz (37) zieht in New York City alle Blicke auf sich. Bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Hot Smirk" zeigte sich die Schauspielerin jetzt in einem besonders freizügigen Look. Sie trug ein durchsichtiges Oberteil in Lila und verzichtete darunter komplett auf einen BH. Zu dem Top kombinierte sie eine schwarze Hüfthose, die tief auf ihren Hüften saß. Silberne Schuhe und eine kleine schwarze Handtasche rundeten das Outfit ab. Ihre dunklen Haare trug Zoë offen. Bestens gelaunt tanzte sie mit einer Pizza in der Hand durch die Straßen der US-Metropole, wie das Magazin OK! berichtet. Für den neuen Apple-TV-Film dienen verschiedene Orte in New York als Kulisse. Gedreht wird unter anderem in SoHo, am Washington Square Park und im West Village. Dort wurde die Schauspielerin bereits in ihrem auffälligen Outfit am Set gesichtet.

In "Hot Smirk" übernimmt Zoë die Hauptrolle. Vor der Kamera steht sie außerdem mit Riley Keough (37) und Jamie Dornan (44). Die Geschichte dreht sich um eine Frau, die eine böse Überraschung erlebt: Eines Tages steht plötzlich die Familie ihres deutlich älteren Freundes vor ihrer Tür. So findet sie heraus, dass ihr Partner verheiratet ist und Kinder hat. Doch damit nicht genug: Trotz dieser ungewöhnlichen Lage muss sich die Protagonistin im Anschluss ausgerechnet um den Nachwuchs ihres Liebsten kümmern. Hinter der Kamera hat Megan Park (40) das Sagen. Megan Park führt Regie und schreibt das Drehbuch. Die Produktion entsteht in Zusammenarbeit mit Apple Studios und LuckyChap. Wann der Film erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch weitere Details zum Projekt halten die Verantwortlichen bislang unter Verschluss, wie OK! berichtet.

Zoë ist die Tochter von Sänger Lenny Kravitz (62) und Schauspielerin Lisa Bonet (59). Privat soll die "The Batman"-Darstellerin mit dem Sänger Harry Styles (32) verlobt sein. Die ersten Gerüchte über eine Romanze zwischen Zoë und dem ehemaligen One-Direction-Star kamen im August 2025 auf. Damals waren die beiden gemeinsam in Rom gesehen worden. Einige Monate später, im April, wurde dann die Verlobung bekannt. Zoë zeigte sich zu dieser Zeit mit einem großen Diamantring am Finger. Berichten zufolge stecken Zoë und Harry bereits mitten in den Hochzeitsplanungen. Das Paar soll sich eine kleine, private Trauung wünschen, die von größeren Feierlichkeiten begleitet wird. Besonders am Herzen liegen ihnen dabei Livemusik und das Zusammensein mit Familie und engen Freunden.

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Getty Images Zoë Kravitz, 2025

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026 in New York

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