Fans von Bridgerton bekommen ab sofort Nachschub: Seit Mittwoch ist die sechsteilige Period-Dramedy "Vienna Game" bei Disney+ abrufbar. Die neue Serie verbindet auf opulente Weise Glamour, Romantik und höfische Intrigen. Die Handlung ist im Wien des Jahres 1814 angesiedelt. Napoleon wurde gerade nach Elba verbannt, während die europäischen Großmächte auf dem Wiener Kongress über die politische Neuordnung des Kontinents verhandeln. Mittendrin bewegt sich die kluge Adlige Wilhelmine von Sagan, gespielt von Marlene Tanczik. Sie setzt alles daran, die Friedensgespräche und Fürst Metternich in ihrem Sinne zu lenken. Besonders brisant wird ihr Machtspiel durch eine heimliche Liebschaft: Wilhelmine hat eine Affäre mit Baron Amor Łaski, den Daniel Donskoy verkörpert. Der charmante Bonapartist ist allerdings weit mehr als nur ihr Geliebter. Er arbeitet zugleich als Spion und steht politisch auf der gegnerischen Seite. Damit ist für reichlich Zündstoff gesorgt.

Inmitten prunkvoller Bälle, ausschweifenden Luxus' und diplomatischer Machtspiele wird aus kühlem Kalkül schnell mehr. Zwischen Wilhelmine und Amor entwickelt sich ein gefährliches Spiel aus Anziehung, Verführung und Rivalität. Doch nicht nur ihre Affäre bringt die Adlige zunehmend in Bedrängnis. Auch ihr Vorhaben, die Zukunft Europas mitzugestalten, wird durch wechselnde Bündnisse und skrupellose Gegenspieler immer wieder gefährdet. Hinzu kommt ein dichtes Netz aus Spionage und Verrat, das ihre Pläne zu durchkreuzen droht. Mit bissigem Humor blickt die Serie hinter die glänzende Fassade der europäischen Elite. Sie zeigt, wie einflussreiche Frauen im Hintergrund die Fäden ziehen und wie eng Liebe, Politik und persönliche Interessen miteinander verflochten sind. Für die Umsetzung wurde ein internationales Ensemble zusammengestellt. Neben Marlene und Daniel stehen unter anderem Heike Makatsch, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov, Axel Milberg und Rufus Beck vor der Kamera. Auch Roxane Duran und Ben Miles gehören zur Besetzung des Kostümdramas.

Für Liebhaber höfischer Liebes- und Machtgeschichten ist "Vienna Game" bereits die zweite neue Alternative zu "Bridgerton" bei Disney+ innerhalb kurzer Zeit. Erst vor Kurzem startete dort die südkoreanische Fantasyromanze "The Remarried Empress". Darin gerät das Leben von Kaiserin Navier völlig aus den Fugen, als ihr Ehemann die Scheidung verlangt. Sie stimmt zu, knüpft ihre Einwilligung jedoch an eine Bedingung: Im Anschluss möchte sie Prinz Heinrey heiraten, der einem verfeindeten Königreich angehört. Während diese Serie ein kaiserliches Beziehungsdrama in den Mittelpunkt rückt, verknüpft "Vienna Game" Wilhelmines riskante Liaison mit den historisch inspirierten Machtkämpfen des Wiener Kongresses. Hinter der Kamera waren ebenfalls zahlreiche kreative Köpfe beteiligt. Bettina Kuhn fungierte als Produzentin, Stefan Brunner entwickelte die Serie als Creator und schrieb das Drehbuch. Regie führte Hannu Salonen. Für die aufwendige Couture und das Kostümbild zeichneten Susanne Bisovsky und Elisabeth Binder-Neururer verantwortlich.

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Disney+ Szene aus "Vienna Game"

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Imago Heike Makatsch, Rufus Beck und das Ensemble bei der Premiere von "Vienna Game" im Berliner Delphi Filmpalast

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