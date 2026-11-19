Katharina Eisenblut (32) ist nach ihrer kurzen Auszeit wieder da und verbindet ihr Comeback direkt mit einer besonderen Ankündigung. Vor Kurzem meldete sich die Realitybekanntheit auf ihrem offiziellen Instagram-Account bei ihren Fans zurück. In einer Story zeigte sich die Sängerin allein in einem Wohnraum und strahlte breit in die Kamera. Dabei wirkte Katharina fröhlich und entspannt. Ein Wort sagt sie in dem Video allerdings nicht. Stattdessen lässt Katharina eine emotionale Botschaft für sich sprechen, die sie als Text über die Aufnahme gelegt hat: "Ich bin zurück. Stärker denn je und mit ganz viel Herz. Jetzt beginnt etwas Neues. " Mit diesen Zeilen macht sie klar, dass ihre Pause nun vorbei ist. Die Story ist der erste Beitrag seit Längerem, in dem sie sich ihren Followern wieder selbst zeigt.

Was genau sich durch den angekündigten Neuanfang für Katharina verändern wird, ließ sie in ihrer Instagram-Story noch offen. Auch zu ihren nächsten beruflichen oder privaten Schritten nannte die Musikerin keine weiteren Einzelheiten. Für ihren ersten Auftritt nach der Pause wählte sie einen sportlichen Look: Katharina trug ein bordeauxrotes Sportoberteil mit hellrosa Details. Dazu kombinierte sie eine passende Sporthose, die eng anlag. Ihre hellbraunen Haare mit den blonden Strähnen hatte die Influencerin glatt gestylt und trug sie offen über den Schultern.

Katharinas vorübergehender Rückzug folgte auf einen Krankenhausbesuch Anfang November. Einen Tag nach ihrem Aufenthalt in der Klinik hatte sie sich noch einmal von zu Hause aus an ihre Community gewandt. Damals erklärte die Sängerin, dass es auf ihrem Profil zunächst etwas ruhiger werden würde. Weshalb sie zuvor im Krankenhaus gewesen war, machte Katharina nicht öffentlich. Gleichzeitig war es ihr aber wichtig, ihre Community zu beruhigen. Sie stellte schon zu diesem Zeitpunkt in Aussicht, dass sie bald wieder zurück sein werde. Während ihrer Auszeit wollte sich die Sängerin zunächst nicht persönlich vor der Kamera zeigen. Stattdessen teilte sie lediglich einige Gedanken mit ihren Fans. Mit ihrer neuen Instagram-Story hat sich das nun geändert: Erstmals seit Beginn ihrer Pause ist Katharina wieder selbst im Bild zu sehen.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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