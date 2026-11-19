Wolke Hegenbarth (46) hat offen über das Ende ihrer Ehe mit Justin Bryan gesprochen. Die Schauspielerin und ihr Ex-Mann sind seit 2012 geschieden. Dass ihre Beziehung damals zerbrach, lag jedoch nicht an fehlenden Gefühlen, wie sie nun im Podcast "tigges trifft" von Sebastian Tigges (42) verriet: "Wir haben uns nicht entliebt." Genau das machte den Schritt für Wolke so schwer. Obwohl die Liebe offenbar noch da war, funktionierte die Beziehung nicht mehr. Rückblickend findet die Schauspielerin deutliche Worte für ihre Entscheidung: "Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe." Um den endgültigen Schlussstrich zu ziehen, reiste sie damals noch einmal nach Kapstadt. Dort verbrachte sie eine letzte gemeinsame Woche mit Justin. Während er die Beziehung offenbar gern weitergeführt hätte, war Wolkes Entschluss zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen. Ein Zurück gab es für sie nicht mehr.

Kennengelernt hatten sich die beiden 1999 während Wolkes Aufenthalts in Kapstadt. Damals war die Schauspielerin gerade einmal 19 Jahre alt. Nach ihrer Rückkehr führten sie eine Fernbeziehung – rund 10.000 Kilometer trennten das Paar. Nach etwa zwei Jahren gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Insgesamt waren sie ungefähr zehn Jahre lang zusammen. Trotz der Zuneigung, die weiterhin zwischen ihnen bestand, reichte es am Ende nicht mehr für eine funktionierende Partnerschaft. Inzwischen haben sich Wolkes Gefühle für ihren Ex verändert. Auf die Frage, ob sie Justin heute noch liebe, antwortete sie im Podcast: "Mehr wie so einen Bruder. Oder so einen Cousin." Direkten Kontakt haben die beiden ehemaligen Eheleute inzwischen nur noch selten. Gelegentlich telefonieren sie miteinander. Ganz aus Wolkes Leben verschwunden ist Justin dennoch nicht, denn die Verbindung zu seiner Familie ist bis heute eng.

Vor allem mit Justins Mutter steht Wolke bis heute in engem Kontakt. Die beiden tauschen sich regelmäßig über WhatsApp aus und sind zudem Teil einer gemeinsamen Familiengruppe in dem Messengerdienst. Justin selbst ist in dieser Gruppe allerdings nicht vertreten. Und auch die nächste Generation ist inzwischen miteinander bekannt: Die Söhne von Wolke und Justin haben sich bereits kennengelernt. Wenn die Schauspielerin in Kapstadt zu Besuch ist, verbringen die Familien hin und wieder gemeinsam Zeit am Strand. Für Wolke ist das ein bewusster Schritt. Sie möchte zeigen, dass mit dem Ende einer Ehe nicht automatisch sämtliche familiären Bande gekappt werden müssen. "Ich möchte das auch vorleben, dass sowas geht", erklärte sie in dem Gespräch mit Sebastian. Die Trennung von Justin liegt über zehn Jahre zurück, die Verbindung nach Kapstadt besteht für die Schauspielerin aber bis heute. Mittlerweile ist sie mit Oliver Vaid zusammen.

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Imago Wolke Hegenbarth, November 2025

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Imago Sebastian Tigges bei der Verleihung des Deutschen Podcastpreises 2026 in Berlin

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