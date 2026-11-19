Anthony Joshua (37) freut sich über Familienzuwachs: Der Boxer ist erneut Vater geworden! Seine Jugendliebe Nicole Osbourne hat eine Tochter zur Welt gebracht. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, verbindet sie damit neben ihrem elfjährigen Sohn Joseph Bayley Temiloluwa Prince Joshua nun ein zweites gemeinsames Kind. Für Anthony ist es die erste Tochter, deren Geburt er jetzt im Gespräch mit The Sun bestätigte. "Wir haben ihr noch keinen Namen gegeben, aber sie ist meine Prinzessin", verriet der Sportler. Während der Schwangerschaft hatte er sich bewusst überraschen lassen und nicht erfahren wollen, ob er einen Sohn oder eine Tochter bekommt. Entsprechend groß war seine Freude bei der Geburt. "Es ist unglaublich, ein großer Segen, und ich kann nicht glauben, dass ich jetzt ein Mädchenpapa bin. Ich wollte das Geschlecht während der Schwangerschaft nicht herausfinden", erzählte Anthony.

Mit seiner Tochter beginnt für den Briten ein neues Abenteuer, auf das er sich voller Vorfreude einlassen möchte. "Ich liebe Jungs, aber als ich erfuhr, dass wir ein kleines Mädchen bekommen haben, sagte ich: 'Kein "FIFA" mehr, kein Motorradfahren mehr, keine PlayStation mehr!'", scherzte er gegenüber der Zeitung. Ob Puppen oder Nagellack: Anthony will bei den Interessen seiner Kleinen mitmachen. "Ich werde alles mitmachen. Vielleicht sieht man mich also mit etwas Lidschatten, Nagellack und einer Tasse Tee in einem Puppenhaus, während ich einfach versuche, alles richtig für sie zu machen", erklärte er. Auch die weniger glamourösen Aufgaben des Babyalltags gehören für den zweifachen Vater selbstverständlich dazu. "Ich werde Windeln wechseln – ich muss diese ganze Zeit mit den stinkenden Popos noch einmal durchmachen!" Zugleich erhofft er sich neue Perspektiven: "Jetzt, da ich eine Tochter habe, werde ich einen Einblick und ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet, eine Frau zu sein, und wie ich sie unterstützen kann." Mit einem weiteren Kind habe er der Welt etwas zurückgeben wollen, sagte Anthony, der sein Privatleben ansonsten weitgehend abschirmt.

Hinter dem Boxer liegt eine schwere Zeit. Ende Dezember 2025 wurde Anthony bei einem verheerenden Autounfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei seiner Trainer, die auch zu seinen engen Freunden gehörten, überlebten das Unglück nicht. Damit verlor er gleich zwei wichtige Menschen aus seinem persönlichen und sportlichen Umfeld. Nun darf sich Anthony über die Geburt seiner Tochter freuen, die seine Familie mit Sohn Joseph erweitert. Der Elfjährige wird von seinem berühmten Vater weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und ist nur selten öffentlich zu sehen. Sportlich könnte Anthony bald vor einer großen Herausforderung stehen: Er bereitet sich auf einen möglichen Kampf gegen seinen langjährigen Rivalen Tyson Fury (38) vor. Als Termin für das Duell der beiden ehemaligen Schwergewichtsweltmeister ist der 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Joshua grüßt beim Wiegen am 20. September 2024 auf dem Londoner Trafalgar Square das Publikum

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Joshua bei einer Pressekonferenz 2025

Anzeige Anzeige