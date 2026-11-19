Jennifer Garner (54) hat sich erstmals nach den Hiobsbotschaften rund um ihre Snackmarke Once Upon a Farm wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Montag spazierte die Schauspielerin gemeinsam mit einer Begleitung durch Brentwood – das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. In dem gehobenen Viertel von Los Angeles lebt sie. In der Hand hielt sie einen Kaffeebecher. Gute Laune war auf den Bildern allerdings nicht zu erkennen: Jennifer wirkte sichtlich bedrückt. Hinter ihrem Unternehmen liegen turbulente Tage: Die Firma, die sie mitgegründet hat, musste vor Kurzem ihr weich gebackenes Kleinkindgebäck "Tractor Wheels" zurückrufen. Bei dem Produkt besteht eine mögliche Erstickungsgefahr. Die wirtschaftlichen Folgen fielen deutlich aus: Innerhalb nur einer Woche stürzte die Aktie der Firma um rund 38 Prozent ab. Dadurch büßte Once Upon a Farm etwa 242 Millionen Dollar (umgerechnet rund 218 Millionen Euro) an Börsenwert ein. Der Rückschlag trifft die Marke nur wenige Monate nach ihrem Börsengang und überschattet damit ein Jahr, das für Jennifer und ihre Mitstreiter zunächst einen wichtigen unternehmerischen Meilenstein dargestellt hatte.

Wie das Unternehmen mitteilte, gingen dem Rückruf drei Beschwerden von Verbrauchern voraus. Das betroffene Produkt ist für Kinder im Alter von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren gedacht. "Diese Entscheidung basierte auf drei Verbraucherbeschwerden. Wir handelten aus übermäßiger Vorsicht, im besten Interesse unserer Kunden und aufgrund unseres Qualitätsversprechens", hieß es in einem Statement der Firma. Man arbeite mit der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA zusammen, "um sicherzustellen, dass betroffene Produkte aus dem Verkehr gezogen werden und Familien die benötigten Informationen erhalten". Auch finanziell sieht es nun düster aus: Laut dem Wall Street Journal rechnet die Firma für 2026 mit einem bereinigten Verlust von bis zu sieben Millionen Dollar. Zuvor war noch ein bereinigter Gewinn von bis zu 4,5 Millionen Dollar erwartet worden. Die Umsatzprognose sank ebenfalls auf 290 bis 300 Millionen Dollar. Analysten hatten zuvor mit bis zu 335 Millionen Dollar gerechnet. Firmenchef und Mitgründer John Foraker betonte im Finanzbericht vom 12. November, seine Zuversicht in die langfristigen Chancen der Marke sei unverändert. Das Unternehmen wolle die Angelegenheit richtig lösen und sich das Vertrauen von Familien und Händlern weiterhin verdienen.

Neben ihrer Karriere vor der Kamera ist Jennifer auch als Unternehmerin aktiv und bezeichnet sich selbst als Foodie. Erst im Februar hatte sie gemeinsam mit Mitgründerin Cassandra Curtis zum Börsengang von Once Upon a Farm die Eröffnungsglocke der New Yorker Börse geläutet. Privat ist die dreifache Mutter seit ihrer Scheidung von Ben Affleck im Jahr 2018 mit dem Geschäftsmann und Tech-CEO John Miller zusammen. Trotz ihrer Trennung verstehen sich Jennifer und Ben nach eigenen Angaben gut. Im Interview mit Entertainment Weekly schwärmte Ben zuletzt: "Ich würde, ehrlich gesagt, sehr gerne mit ihr arbeiten. Sie ist fabelhaft, und wir sind wirklich gute Freunde, und ich bin ihr zutiefst dankbar, und wir haben etwas Großartiges." Ganz konkret war dieser Wunsch bereits bei seinem Thriller "Animals" geworden. Ben hatte Jennifer für eine zentrale Rolle gewinnen wollen – doch ausgerechnet die gemeinsame Vergangenheit stand dem Vorhaben im Weg: Jennifer hatte nicht an der Seite ihres Ex-Mannes eine kriselnde Ehe spielen wollen. Wie Ben gegenüber dem Newsportal erzählt hatte, lautete ihre Antwort: "Das wollen wir nicht machen. Das bringt nur Altlasten mit sich."

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

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