"Fake News" über Karriere: Wolke Hegenbarth spricht Klartext

Wolke Hegenbarth (45) spricht offen über einen Schock-Moment in ihrer Karriere: Im Netz machten plötzlich Fake News über ein angebliches Karriere-Ende der Schauspielerin die Runde. In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift Bunte erzählt Wolke, wie sie davon erfuhr und wie sehr sie die Wucht der Gerüchte überraschte. Während im Internet bereits über ihren vermeintlichen Rückzug spekuliert wurde, bekam sie auf Instagram plötzlich besorgte Nachrichten von Fans, die wissen wollten: Warum arbeitest du nicht mehr? Für Wolke war schnell klar, dass sie sich gegen die Falschmeldungen wehren muss.

Zunächst habe sie die Meldungen über ihr angebliches Aus noch ignoriert, berichtet die Darstellerin. Doch als sie merkte, dass immer mehr Portale voneinander abschrieben und die Geschichte größer wurde, zog sie die Reißleine. Rückblickend sagt sie in Bunte: "Oh ja, das grenzte an Rufmord." Schweigen kam für sie irgendwann nicht mehr infrage. Statt über die üblichen Promi-Kanäle zu gehen, wählte Wolke ganz bewusst die Business-Plattform LinkedIn, um die Sache persönlich klarzustellen. Dort schrieb sie, dass sie keineswegs ihre Karriere beendet habe – im Gegenteil: Zu der Zeit hatte sie gerade einen ARD-Film abgedreht und war dabei, gleich zwei größere Projekte festzuzurren. "Wieso bitte sollte ich mit 40 in Rente gehen?", fragt sie im Interview provokant.

Dass Wolke in den vergangenen Jahren weniger im TV zu sehen war, hatte laut ihr nichts mit einem Rückzug ins Privatleben zu tun. Die Schauspielerin hat sich neben ihrer Arbeit vor der Kamera ein zweites Standbein aufgebaut, arbeitet auch als Unternehmerin und Coach und investiert viel Zeit in diese Bereiche. Dadurch sei der Eindruck entstanden, sie sei seltener auf dem Bildschirm – ganz verschwunden war sie aber nie. Jetzt verschieben sich ihre Prioritäten wieder stärker in Richtung Set, wie sie in Bunte erklärt: "Ich will wieder mehr Filme drehen und Serien spielen." Auf Instagram teilt die Kölnerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag und richtet sich direkt an ihre Community. Für ihre Fans bedeutet das vor allem eines: aktuelle Informationen kommen bei Wolke bevorzugt aus erster Hand über ihre eigenen Kanäle.

Getty Images Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

wolke_hegenbarth_official Schauspielerin Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid im November 2025

ActionPress Wolke Hegenbarth, Schauspielerin