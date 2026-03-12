Mom-Shaming: Wolke Hegenbarth teilt Einblick in Mutterschaft

Wolke Hegenbarth (45) hat sich offen zum Thema Mom-Shaming geäußert. Die Schauspielerin erklärte im Gespräch mit Bunte, dass sie als Mutter das Gefühl habe, es niemandem recht machen zu können. "Entweder man bleibt zu lange zu Hause, arbeitet zu früh oder zu viel. Deswegen bin ich in meinen Äußerungen immer sehr vorsichtig und betone, dass meine Entscheidungen nur für mich und mein Kind gelten", so die 45-Jährige. Nach ihrer Elternzeit möchte sie sich nun wieder voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und Filme drehen. Frauen wolle sie damit ein Vorbild sein und zeigen, dass man ab 40 keineswegs unsichtbar wird.

Bevor die Dreharbeiten wieder richtig anlaufen, steht für Wolke allerdings erst einmal eine besondere Reise an. Gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Vaid und Sohn Avi wird sie nach Indien fliegen. "Ich freue mich so darauf, dass Avi jetzt seine Verwandtschaft kennenlernt. Er war noch nie in Indien und trifft zum ersten Mal seine Onkel, Tanten und Cousinen", erzählte sie dem Magazin. Auch Gerüchte um ein angebliches Karriereende dementierte die Schauspielerin im Interview. Vor Kurzem habe sie einen Film für die ARD abgedreht und zwei große Deals abgeschlossen. Die Entscheidung, nach der Elternzeit wieder vor die Kamera zurückzukehren, sei ihr nicht leicht gefallen, doch sie und ihr Mann teilen die Erziehung nun "fifty-fifty".

In der Vergangenheit hatte Wolke ein klares Zeichen für mehr Privatsphäre gesetzt. Damals erklärte die Schauspielerin auf Instagram: "Dieser Post wird der letzte rund um Avi sein. Er wird jetzt groß und verdient eine vollumfängliche Privatsphäre." Der Beitrag zum fünften Geburtstag ihres Sohnes war ihr ganz besonders wichtig. "Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch immer so gefreut habt. Über Staubsauger-Content und Co. Nun ist es an der Zeit, sich davon zu verabschieden. Wie schön, dass ihr alle in dieser für mich so wahnsinnig wichtigen ersten Zeit mit dabei wart", bedankte sie sich damals bei ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Imago Wolke Hegenbarth, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid, September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Wolke Hegenbarth, November 2025