Wolke Hegenbarths Mann Oliver Vaid "schämt" sich für sie

Wolke Hegenbarth (45) zeigt in einem humorvollen Instagram-Clip anschaulich, wie viel Selbstbewusstsein es braucht, um im Influencer-Alltag die Balance zwischen Natürlichkeit und Inszenierung zu halten. In dem Video steht die Schauspielerin zunächst allein vor der Kamera – in klassischer Content-Creator-Manier, das Handy auf einem Stativ platziert, auf sich selbst und den Gehweg gerichtet. Kichernd zieht sie dann Ehemann Oliver Vaid ins Bild. Er habe gerade Mittagspause und sei zufällig vorbeigelaufen. "Während ich auf der Straße influence, habe ich meinen Mann gefunden", erzählt Wolke, breit grinsend, und legt dann kichernd nach: "Schämst du dich für mich?" Eine Antwort bleibt Oliver schuldig – doch sein Schweigen spricht Bände.

Der kurze Clip passt zu den seltenen, aber pointierten Einblicken, die Wolke gelegentlich aus ihrem Alltag teilt. Erst im vergangenen Sommer hatte die 45-Jährige öffentlich gemacht, dass sie und Oliver bereits seit Längerem verheiratet sind. In den vergangenen Monaten zeigte sie auf Social Media hier und da gemeinsame Momente, meist humorvoll und ungestellt. Das neue Video bleibt dieser Linie treu: keine große Inszenierung, sondern ein zufälliger Moment auf der Straße, der die Dynamik der beiden auf den Punkt bringt.

Wolke fand früh den Weg ins Rampenlicht: Erst Theater, dann – noch als Schülerin – ihre ersten TV-Rollen. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit Alex Degenhardt in "Mein Leben & ich", jener RTL-Comedyserie, die sie zur Heldin einer ganzen TV-Generation machte. Im Anschluss entwickelte sie ein breites berufliches Profil: Wolke übernahm Rollen in Comedy- und Dramaserien, wirkte in TV- und Kinoproduktionen mit und war vereinzelt auch in Moderations- und Hörspielprojekten präsent. Heute lebt die gebürtige Meerbuscherin mit Mann und Kind in Berlin-Friedrichshain.

wolke_hegenbarth_official Schauspielerin Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid im November 2025

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth, Dezember 2022

Imago Wolke Hegenbarth und Felix Eitner beim Fototermin zu "Heiter bis tödlich – Alles Klara" in Blankenburg, 2015