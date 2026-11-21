Melissa Heitmann (30) hat sich nach langem Abwägen gegen ein Kind entschieden. Erst vor Kurzem hatte die TV-Bekanntheit öffentlich gemacht, ungeplant schwanger geworden zu sein und sich schließlich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden zu haben. Im Interview mit Promiflash spricht Melissa nun offen darüber, welche Rolle ihre aktuelle Lebenssituation bei dieser Entscheidung gespielt hat. Derzeit ist sie nicht in einer festen Beziehung. Für ein Kind wünscht sie sich jedoch eine stabile Partnerschaft mit dem Vater und idealerweise auch ein gemeinsames Zuhause. Einen einzelnen ausschlaggebenden Moment für ihren Entschluss habe es nicht gegeben. Vielmehr habe sie sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit ihrer Situation auseinandergesetzt. Dabei habe sie sowohl ihre Beziehung zum Kindsvater als auch ihre Zukunftspläne und die Verantwortung, die ein Kind mit sich bringt, berücksichtigt. "Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht der richtige Moment ist, ein Kind zu bekommen. Ich habe gemerkt, dass es aktuell für mich und mein Leben nicht passt", erklärt sie.

Die fehlende feste Partnerschaft sei für Melissa zwar ein wichtiger Faktor gewesen, aber längst nicht der einzige. "Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, ein Kind zu bekommen, wünsche ich mir, dass ich mit dem Vater des Kindes in einer festen Beziehung bin und wir idealerweise auch gemeinsam leben", erklärt sie gegenüber Promiflash. Darüber hinaus habe sie ihre gesamte Lebenssituation hinterfragt: "Man muss immer die gesamte Lebenssituation betrachten: Wo stehe ich gerade? Was möchte ich für meine Zukunft? Und bin ich bereit für die Verantwortung, die ein Kind mit sich bringt?" Die ehrliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen habe ihr letztlich gezeigt, dass ein Kind derzeit noch nicht in ihr Leben passe. Gleichzeitig sieht die einstige Good Luck Guys-Teilnehmerin Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor als gesellschaftliches Tabuthema. Kritisch betrachtet sie auch die rechtliche Einordnung in Deutschland, wo ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als rechtswidrig gilt und nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei bleibt. Eine Beratung und eine bewusste Entscheidungsfindung hält Melissa zwar für sinnvoll. Sie wünscht sich jedoch einen offeneren Umgang mit dem Thema, bei dem Frauen ihre Entscheidung nicht rechtfertigen müssen.

Erst wenige Tage vor der Bekanntgabe ihres Schwangerschaftsabbruchs hatte Melissa ihre ungeplante Schwangerschaft öffentlich gemacht. Schon damals hatte sie Zweifel, ob ein Baby zum jetzigen Zeitpunkt in ihr Leben passe und wie sie mit der neuen Situation umgehen solle. Schließlich wandte sie sich mit einem Video auf Instagram an ihre Follower und teilte ihnen mit, dass sie sich für einen Abbruch entschieden habe. Leicht gefallen sei ihr dieser Schritt nicht. Vielmehr sei ihm ein langer innerer Entscheidungsprozess vorausgegangen, in dem sie verschiedene Aspekte ihres Lebens intensiv abgewogen habe. Eine Frage habe sie dabei besonders beschäftigt: Fühle sie sich selbst überhaupt schon bereit dafür, Mutter zu werden? Mit ihren Aussagen gegenüber Promiflash gewährt Melissa nun weitere Einblicke in die Gedanken und Überlegungen, die letztlich zu ihrer Entscheidung geführt haben.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Influencerin

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Reality-TV-Bekanntheit

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