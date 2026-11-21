Melissa Heitmann (30) gewährt weitere Einblicke in eine schwierige Zeit. Die Reality-Darstellerin war ungeplant schwanger geworden und hatte sich schließlich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Im aktuellen Interview mit Promiflash verrät sie nun, wie der Vater des ungeborenen Kindes auf die Nachricht und ihren Entschluss reagiert hat. Auch für ihn sei die Schwangerschaft völlig überraschend gekommen. Dennoch habe er von Anfang an zu Melissa gehalten und ihr die Entscheidung überlassen, wie es weitergehen solle. "Er war natürlich genauso überrascht wie ich. Allerdings stand er mir von Anfang an gut zur Seite und hat mir auch direkt gesagt, dass die Entscheidung letztendlich bei mir liegt", erinnert sie sich. Weiter erklärt sie: "Er hat mir deutlich gemacht, dass er mich unabhängig davon unterstützt, wie ich mich entscheide, und dass meine Entscheidung für ihn in Ordnung ist."

Ein ausführliches Gespräch darüber, ob sie das Baby gemeinsam großziehen könnten, habe es zwischen den beiden laut Melissa nicht gegeben. Da er ihr von Anfang an seine Unterstützung zugesichert habe, sei für sie schnell klar gewesen, dass sie die endgültige Entscheidung selbst treffen würde. In dieser Frage vertritt die Influencerin eine klare Haltung. "Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es die Entscheidung der Frau ist. Schließlich ist sie es, die das Kind austrägt und im Zweifelsfall auch die Hauptverantwortung übernimmt", erklärt sie gegenüber Promiflash. Außerdem betont sie: "Es ist ihr Körper und ihr Leben, das sich durch eine Schwangerschaft in den meisten Fällen schlagartig verändert." Den Partner möchte Melissa bei einer solchen Entscheidung dennoch nicht völlig außen vor lassen. Er könne und solle durchaus in die Überlegungen einbezogen werden, findet sie.

Ihre ungeplante Schwangerschaft und die Entscheidung für einen Abbruch hatte Melissa bereits zuvor öffentlich gemacht. Anschließend wollten zahlreiche Follower von ihr wissen, ob ihr überhaupt bekannt sei, wer der Vater des Kindes ist. In ihrer Instagram-Story reagierte die Blondine schließlich auf die wiederholten Nachfragen und stellte klar, dass sie sehr wohl wisse, um wen es sich handelt. Die ständigen Fragen empfand sie allerdings als Grenzüberschreitung. Schon damals hatte Melissa betont, dass sie die Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch ganz allein für sich getroffen habe. Durch ihre aktuellen Aussagen wird nun auch deutlich, welche Rolle der Kindsvater in dieser Situation spielte: Er sicherte ihr von Anfang an seine Unterstützung zu und respektierte, dass die endgültige Entscheidung bei ihr lag.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, September 2026

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