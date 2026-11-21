Ein Moment, den niemand erleben möchte: Pietro Lombardi (34) hat auf dem Weihnachtsmarkt seinen Sohn aus den Augen verloren. Davon erzählte der Sänger jetzt seinem Kumpel Oliver Pocher (48) in ihrem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys". Am Tag zuvor war Pietro ohne Begleitung mit seinen drei Jungs über den Markt geschlendert. Plötzlich war sein Sohn Leano nicht mehr zu sehen. Der Papa bekam es mit der Angst zu tun. Anmerken lassen wollte er sich seine Panik aber nicht, also machte er sich möglichst gelassen auf die Suche nach dem kleinen Ausreißer. Die Auflösung des Dramas fiel dann allerdings ziemlich süß aus, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Leano war an einem Süßigkeitenstand hängen geblieben. Dort stand er völlig unversehrt und bestaunte die Leckereien, die über ihm in der Auslage lagen. Offenbar hatte der Kleine dabei schlicht alles um sich herum vergessen.

Wie es überhaupt zu der Aufregung kam, schilderte Pietro ebenfalls im Podcast. Leano und sein Bruder Alessio wollten sich gemeinsam Mützen ansehen. Kurz darauf kam Alessio jedoch allein zu seinem Vater zurück und erklärte ihm, dass Leano irgendwohin gelaufen sei. Oliver konnte der Situation trotz allem etwas Positives abgewinnen: "Aber ist ja schön, dass er dir das gesagt hat." Bei der Suche hatte Pietro schließlich Erfolg: "Ich habe ihn dann gefunden beim Süßigkeitenstand. War auch lustig. Der stand da einfach nur und hat hochgeguckt die ganze Zeit." Auf eine süße Belohnung durfte sich Leano trotzdem nicht freuen. Weil er zuvor einfach abgehauen war, kaufte ihm sein Vater an dem Stand nichts. Der kleine Ausflug zu den Naschereien endete für den Jungen also ohne Leckerei.

Im Gespräch mit Oliver gab Pietro offen zu, wie herausfordernd die Situation für ihn war. Allein auf drei Kinder gleichzeitig aufzupassen und dabei sicherzustellen, dass keines von ihnen wegläuft, sei alles andere als leicht gewesen. Nachdem Alessio seinen kleinen Bruder aus den Augen verloren hatte, gab es von Pietro zunächst ein paar deutliche Worte. Dabei sprach der Musiker auch den eigenwilligen Humor seines Ältesten an. Oliver konnte den Schreck seines Podcastpartners gut nachvollziehen, denn er hat selbst schon etwas Ähnliches erlebt. Wie der fünffache Vater in der Folge erzählte, ging ihm einmal einer seiner Söhne auf dem Oktoberfest verloren. Großveranstaltungen mit vielen Menschen sind für Eltern mit mehreren Kindern also offenbar nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt eine kleine Mutprobe.

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Imago Pietro Lombardi, August 2020

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

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