Melissa Heitmann stellt klar: Sie weiß, wer der Vater ist

Melissa Heitmann (30) hat offenbar genug von der Neugier ihrer Community. Vor wenigen Tagen hatte der Realitystar öffentlich gemacht, das Baby nicht zu behalten. Seitdem landet in ihrem Postfach anscheinend immer wieder die gleiche Frage: Weiß Melissa überhaupt, wer der Vater ist? In ihrer Instagram-Story hat sie jetzt darauf reagiert und dabei deutlich gemacht, dass diese Nachfragen für sie eine Grenze überschreiten. Sie stellte klar, dass sie sehr genau weiß, von wem sie schwanger geworden ist. Gleichzeitig machte die Influencerin deutlich, dass sie die Entscheidung über den Abbruch ganz allein für sich getroffen habe. Was der Vater dazu denkt, spiele dabei für sie keine Rolle.

Ihren Frust über die vielen Nachrichten machte Melissa in einer ausführlichen Ansage an ihre Follower deutlich. "Mal ganz kurz. Es ist einfach nur heftig. Diese Frage die ganze Zeit, ob ich überhaupt weiß, wer der Vater ist und so. Also Leute. Natürlich weiß ich, von wem ich schwanger bin. Bitte", erklärte sie. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr über den Mann oder die Umstände der Schwangerschaft erzählen wird, lässt Melissa offen: "Vielleicht sage ich die Tage was dazu, überlege ich mir noch." Einen Punkt stellt sie jedoch schon jetzt klar: "Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass ich meine Entscheidung ganz für mich treffe. Und da ist die Meinung von dem Vater für mich nicht relevant. Bin ich ehrlich." Ihr sei bewusst, dass andere das anders sehen könnten. "Aber ich entscheide das für mich", betonte sie. Wer der Mann ist, verriet Melissa in ihrer aktuellen Wortmeldung nicht.

Melissa hatte ihre ungeplante Schwangerschaft erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht und ihre Follower dabei offen an ihren Gedanken teilhaben lassen. Damals gab sie zunächst offen zu, dass sie sich nicht sicher sei, ob ein Kind zum jetzigen Zeitpunkt in ihr Leben passe. Kurz darauf folgte dann das nächste Update: Nach langem innerem Ringen habe sie sich dazu entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Seit dieser Bekanntgabe wird sie offenbar nicht nur zu ihrem Entschluss, sondern auch zum Vater des Kindes befragt. Während Melissa ihre eigene Haltung öffentlich erklärt, behält sie dessen Namen weiterhin für sich.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitybekanntheit

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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