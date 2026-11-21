Thomas Philipp ist mit großen Erwartungen bei Bares für Rares angetreten. Der Kriminalbeamte aus Bad Schwalbach trat in der ZDF-Trödelshow an, um seinen Breitling Chronomat zu verkaufen. Die Uhr hatte er bereits 1994 erworben, doch in den vergangenen Jahren kam sie immer seltener zum Einsatz. Zu Beginn schien für den Verkäufer alles wie gewünscht zu verlaufen: Expertin Wendela Horz schätzte den Wert der Uhr auf 2.000 Euro. Damit lag sie sogar über Thomas' Wunschpreis von 1.800 Euro. Im Händlerraum folgte dann allerdings die Ernüchterung. Mehr als 1.100 Euro wollte dort niemand für die Breitling zahlen – das sind ganze 900 Euro weniger als in der Expertise. Weil die Händler seine Preisvorstellung nicht erfüllten, entschied sich Thomas gegen einen Verkauf. Statt mit einem Händlerkarte verließ er die Sendung mit seiner Uhr am Handgelenk und nahm sie wieder mit nach Hause.

Vor seinem Auftritt hatte der Kriminalbeamte einiges unternommen, um den Verkaufserfolg zu steigern. So ließ er die Uhr eigens reparieren und umfassend überholen. Die dazugehörigen Unterlagen bestätigten laut Wendela die Echtheit des Zeitmessers. Allerdings waren im Zuge der Reparatur nicht sämtliche Bauteile durch originale Ersatzteile ausgetauscht worden. Händlerin Susanne Steiger (44) rechnete deshalb deutlich vorsichtiger als die Expertin. Ihrer Einschätzung nach ließe sich die Breitling für höchstens 1.800 Euro weiterverkaufen. Hinzu kämen noch etwa 200 Euro für ein neues Armband. Auch die übrigen Händler wollten bei der Bewertung von Wendela nicht mitgehen. Am Ende war es Waldi (59), der mit 1.100 Euro das höchste Gebot abgab. Über diese Summe kam die Runde nicht hinaus. Für Thomas war das zu wenig, er lehnte das Angebot ab.

Erst vor Kurzem war bei "Bares für Rares" eine andere Breitling zu sehen, deren Auftritt ganz anders verlief. Daniel aus Wuppertal wollte einen alten Chronografen verkaufen, den er von seinem Vater geerbt hatte. Experte Sven Deutschmanek (50) datierte die Breitling Premier auf das Jahr 1953 oder 1954. Bei der Begutachtung zeigte sich jedoch ein Problem: Die Uhr blieb plötzlich stehen. Deshalb hielt Sven eine Überholung des Uhrwerks für erforderlich. Um das Erbstück entbrannte trotz des Defekts ein regelrechter Bietkampf. Die beiden Fälle unterscheiden sich damit deutlich. Thomas hatte seine Uhr vor der Sendung extra instand setzen lassen und eine höhere Expertise erhalten, fand im Händlerraum aber keinen Käufer. Das defekte Erbstück von Daniel weckte dagegen großes Interesse bei den Händlern.

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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