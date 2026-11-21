Aus seinem Unmut über die Wiener Fiaker macht Tom Kaulitz (37) überhaupt kein Geheimnis. Kürzlich gastierte der Tokio-Hotel-Gitarrist mit seiner Band in der österreichischen Hauptstadt und nutzte die freie Zeit, um sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Heidi Klum (53) die Stadt anzusehen. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zeigt sich der Musiker jetzt zwar begeistert von Wien. Bei einem Thema hört der Spaß für ihn aber auf, und zwar bei den traditionellen Pferdekutschen. "Dass sie das in Wien nicht hinbekommen, das zu verbieten - ich verstehe es nicht!", empört sich Tom. Der Anblick der Tiere geht ihm nach eigener Aussage sehr nahe: "Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran vorbeigehe. Es versaut mir den ganzen Tag." Für den Ehemann des Models steht damit fest, dass die beliebte Touristenattraktion verboten gehört.

Noch härter geht Tom mit den Menschen ins Gericht, die eine Kutschfahrt buchen: "Diese Idioten, die sich da reinsetzen, finde ich noch viel schlimmer." Unterstützung bekommt er von seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37), der die Fiaker ebenfalls "schrecklich" findet. Der Sänger würde die Fahrgäste am liebsten direkt zur Rede stellen: "Ich würde gerne mal danebenstehen und die Leute vollquatschen, die da einsteigen." Er würde sogar "gerne mal Buh rufen oder so" und nachfragen, "ob die noch alle Latten am Zaun haben" und ob sie überhaupt Empathie besitzen. Für einen eigenen Protest fehlte den Brüdern während ihres kurzen Abstechers laut Tom allerdings schlicht die Zeit. In Wien kocht die Debatte um ein Verbot der Pferdekutschen nach früheren Unfällen immer wieder hoch. Während Kritiker sowohl Menschen als auch Tiere in Gefahr sehen, halten die Fiakerbetreiber dagegen – und verweisen auf regelmäßige Checks durch Tierärzte sowie Hitzefrei für die Pferde ab 35 Grad. Laut Angaben der Stadt, die der ORF zitiert, sind aktuell 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden in Wien aktiv.

Auch abseits der Bühne haben Tiere bei Tom und Heidi einen festen Platz im Alltag. Gerade erst teilte das Model auf Instagram einen Clip, der zeigt, wie zärtlich ihr Mann mit dem kleinen Yorkshire-Terrier-Mix Fritz kuschelt. Dabei hatte sich Tom anfangs noch gegen den vierbeinigen Familienzuwachs gesträubt – heute wirken die beiden allerdings wie ein Herz und eine Seele. Heidi begleitet den Musiker derzeit auf der Tour von Tokio Hotel und nimmt ihre Follower dabei regelmäßig mit hinter die Kulissen. In einem Clip, der an Bord eines Flugzeugs entstand, hält Tom den Vierbeiner fest im Arm. Er kuschelt mit ihm und verteilt jede Menge Küsse. Von seiner früheren Skepsis gegenüber dem tierischen Familienzuwachs ist in den Aufnahmen nichts mehr zu spüren. Der kleine Fritz ist damit auch während der Konzertreise an der Seite seiner Besitzer.

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Imago Tom Kaulitz bei Madame Tussauds in Berlin

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

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