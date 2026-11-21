Henna Urrehman scheint sich von einem ihrer Tattoos trennen zu wollen. In einer aktuellen Instagram-Story ließ die Realitydarstellerin ihre Follower jedenfalls aufhorchen: Offenbar spielt sie mit dem Gedanken, den Namen ihres Ex-Flirts Yasin Mohamed (35) wieder loszuwerden. Den Schriftzug hatte sie sich im Februar 2026 stechen lassen und damit für reichlich Diskussionen gesorgt. Zwar bestätigte Henna nicht ausdrücklich, dass sie Yasins Namen entfernen lassen möchte. Auf dem dazugehörigen Foto ist jedoch ihr Handgelenk mit dem auffälligen Motiv zu sehen. "Gute Tattoolaserstudios in Köln? Glaube, es ist wirklich an der Zeit", schrieb sie dazu.

Dabei klang Henna vor wenigen Monaten noch ganz anders. Im Juli 2026 hatte sie sich auf TikTok zu einer möglichen Entfernung des Tattoos geäußert und dabei wenig entschlossen gewirkt. "Ich hab's in dem Moment so gefühlt und manchmal ist es auch eine schöne Erinnerung daran, wie sehr ich fühlen kann", erklärte sie damals in einem Video. Ganz vom Tisch war das Lasern für sie allerdings schon zu diesem Zeitpunkt nicht. Sogar einen Vlog über die Behandlung konnte sie sich vorstellen, um ihre Fans daran teilhaben zu lassen. Ob sie diesen Gedanken nun tatsächlich in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten.

Dass Henna ausgerechnet jetzt über eine Tattoo-Entfernung nachdenkt, überrascht allerdings kaum. Schon als sie sich Yasins Namen stechen ließ, hatte die Entscheidung für jede Menge Kritik gesorgt. Schließlich stand der Realitystar schon damals wegen Vergewaltigungsvorwürfen im Fokus. Sophie Imelmann (30) beschuldigte ihn, im Juli 2024 nach den Dreharbeiten zu Love Island VIP in einem Hotel Sex mit ihr gehabt zu haben, obwohl sie zuvor ausdrücklich erklärt habe, das nicht zu wollen. Das Amtsgericht München hat Yasin inzwischen schuldig gesprochen und eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung ausgesprochen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig: Seine Verteidigung hat Berufung angekündigt.

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Imago Henna Urrehmann bei der LOVE ISLAND VIP Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026

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Instagram / Yasin Mohamed Henna und Yasin Mohamed, Februar 2026

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