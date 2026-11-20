Melissa Heitmann (30) hat eine emotional bewegende Zeit hinter sich. Im Interview mit Promiflash spricht die Reality-TV-Bekanntheit nun offen darüber, wie es ihr nach dem Abbruch ihrer ungeplanten Schwangerschaft geht. Dabei zeigt sie sich zuversichtlich: Mittlerweile habe sie das Erlebte verarbeitet und fühle sich den Umständen entsprechend wieder gut. An ihrer Entscheidung zweifelt Melissa nicht. "Mittlerweile geht es mir den Umständen entsprechend wieder gut. Ich habe das Thema für mich verarbeitet und bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe", stellt sie klar. Inzwischen richtet Melissa ihren Blick wieder nach vorn. Sie genießt ihr Singleleben in vollen Zügen und ist offen dafür, neue Menschen kennenzulernen. Die kommenden Monate möchte sie ganz entspannt auf sich zukommen lassen und sich selbst keinen Druck machen. Sollte ihr irgendwann der Richtige begegnen, könnte sich an ihrer aktuellen Lebenssituation allerdings noch einmal etwas ändern, verrät sie.

An ihrer grundsätzlichen Einstellung zu Beziehungen und Familienplanung hat der Schwangerschaftsabbruch nichts geändert. Ob ein Kind in ihr Leben passt, hängt für Melissa vor allem von den jeweiligen Lebensumständen und dem Menschen an ihrer Seite ab. Nachwuchs kann sie sich deshalb auch weiterhin vorstellen. "Ich glaube, dass das immer eine Momentaufnahme ist und ganz stark von der eigenen Lebenssituation, aber natürlich auch von dem Partner an der eigenen Seite abhängt. Nur weil es für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht gepasst hat, bedeutet das nicht, dass ich mir eine Familie für die Zukunft nicht vorstellen kann", betont die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin gegenüber Promiflash. Für eine eigene Familie müssen für Melissa allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein. Neben dem richtigen Zeitpunkt wünscht sie sich einen festen Partner, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann. Wenn diese Bedingungen stimmen und sich alles richtig anfühlt, steht ihrem Wunsch, eines Tages Mutter zu werden, nichts im Weg. Einen konkreten Zeitplan hat sie dafür allerdings nicht.

Erst vor rund drei Wochen hatte Melissa ihre ungeplante Schwangerschaft öffentlich gemacht. Wenig später wandte sie sich auf Instagram erneut an ihre Follower und teilte mit, dass sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden habe. Dieser Entschluss sei das Ergebnis eines langen inneren Prozesses gewesen, in dem sie viele Dinge für sich abgewogen habe. Besonders die Frage, ob sie sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits bereit für ein Kind fühle, habe sie intensiv beschäftigt. Trotz ihres grundsätzlichen Kinderwunsches möchte Melissa ihr Leben jedoch nicht nach einem starren Plan ausrichten. "Sollte es im Leben allerdings anders kommen, wäre das für mich auch in Ordnung. Ich finde, man sollte sich selbst nicht unter Druck setzen, einem bestimmten Lebensmodell entsprechen zu müssen", erklärt sie gegenüber Promiflash. Damit macht die Influencerin deutlich, dass sie ihre Zukunft offen angehen und sich alle Möglichkeiten offenhalten möchte.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, September 2026

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Reality-TV-Bekanntheit

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