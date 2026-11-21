Kommt es beim großen Jubiläum zu einer echten Premiere? Rund um die 20. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" macht derzeit ein brisantes Gerücht die Runde: In der ersten Woche sollen angeblich nur prominente Frauen ins australische Dschungelcamp einziehen. Die männlichen Kandidaten könnten demnach erst später dazukommen. Verbreitet hat diese Behauptung die Reality-TV-Creatorin Kiki, die auf Instagram unter dem Namen kikioderkarsten auftritt. Sie beruft sich dabei auf eine Quelle aus der Branche. "Also die erste Woche sollen wirklich nur Frauen einziehen, vielleicht ziehen noch ein, zwei Männer ein, um das aufzumischen, aber es werden nur Frauen, weil es eine Jubiläumsstaffel ist und RTL jetzt ein bisschen einen Image-Wechsel haben möchte und deswegen werden erst mal nur Frauen einziehen", erklärte Kiki auf ihrem Social-Media-Account. Weitere Männer könnten laut dem Gerücht erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Gruppe dazustoßen.

Offiziell bestätigt ist davon bislang allerdings nichts. RTL hat sich weder zum angeblichen Frauenauftakt geäußert noch Kandidatinnen oder Kandidaten für die Jubiläumsausgabe bekannt gegeben. Ob das Konzept tatsächlich so umgesetzt wird, ist daher offen. Sollte es dazu kommen, wäre ein zunächst nahezu oder komplett weiblich besetztes Camp ein Novum in der Geschichte der Realityshow. Kiki selbst hält ihren Hinweis jedenfalls für verlässlich: "Bis jetzt hat meine Quelle mich nie angelogen, alles, was ich euch bis jetzt gesagt habe, ist genauso aufgetreten und vorgekommen", betonte die Creatorin im Netz. Gewissheit bringt diese Aussage vorerst nicht, denn eine Bestätigung von RTL steht weiterhin aus. Fest steht bislang lediglich eine andere Besonderheit: Wie der Sender bereits bekannt gab, soll die 20. Staffel länger dauern als sämtliche bisherigen Ausgaben. Wann das Dschungelcamp 2027 genau startet und wie der Einzug ablaufen wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

Eine prominente Frau hatte ihr Interesse an dem Abenteuer bereits vor einem Monat öffentlich gemacht: Claudia Obert (65) meldete sich in einem Instagram-Clip mit Ex-Camper Stephen Dürr (52) für den Dschungel zu Wort. "Sag Bescheid bei RTL", forderte sie den Schauspieler auf. Berührungsängste mit den tierischen Campbewohnern ließ sie dabei nicht erkennen: "Egal, Schlangen, Ratten, Mäuse, egal. Selbst wenn ich fünf Tode sterbe, ich gehe mit dir in den Dschungel." Zuvor hatte die Unternehmerin während der vergangenen Staffel schon als Begleitung von Evanthia Benetatou (34) hinter die Kulissen geschaut. Auch an die Verantwortlichen richtete Claudia damals eine klare Botschaft: "Ihr wolltet euch nicht mehr melden, weil ich immer Nein gesagt habe. Aber jetzt geht's los. Ich bin dabei." Ganz ohne Luxus wollte sie allerdings nicht auskommen: Zigaretten und Champagner sollten ihr ins Camp geliefert werden. Stephen bot sich unterdessen direkt für die Reisebegleitung an. "Perfekt, ich bin deine Begleitung", antwortete er auf ihre Ankündigung. Eine bestätigte Teilnahme wurde aus Claudias öffentlicher Bewerbung damit allerdings noch nicht.

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